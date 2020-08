V Kanadi prijeli Sergeja Racmana

Kanadski varnostni organi so prijeli slovenskega državljana, ki so ga slovenski pravosodni organi iskali s tiralico, evropskim nalogom za prijetje in predajo ter mednarodno tiralico zaradi sodelovanja v kriminalni združbi, ki je izvrševala kazniva dejanja zlorabe prostitucije. Po neuradnih podatkih Financ naj bi šlo za Sergeja Racmana.

Slovenska policija je bila v sredo od kanadskih varnostnih organov obveščena, da so izsledili in prijeli slovenskega državljana, ki so ga slovenski pravosodni organi iskali s tiralico, evropskim nalogom za prijetje in predajo ter mednarodno tiralico zaradi sodelovanja v kriminalni združbi, ki je izvrševala kazniva dejanja zlorabe prostitucije. Neuradno gre za znanega poslovneža Sergeja Racmana, ki ga obtožnica bremeni zlorabe prostitucije.

"Izsleditev in prijetje iskane osebe, ki je obtožena kaznivega dejanja zlorabe prostitucije, je rezultat hitre in učinkovite izmenjave informacij med enoto za ciljno iskanje oseb v slovenski kriminalistični policiji in kanadskimi varnostnimi organi. O prijetju iskane osebe smo obvestili pristojne slovenske pravosodne organe z namenom, da bodo v nadaljevanju pripravili in poslali vso potrebno izročitveno dokumentacijo z namenom izročitve iskane osebe iz Kanade v Slovenijo," so sporočili z Generalne policijske uprave.

Pojasnili so še, da se v slovenski policiji s ciljnim iskanjem oseb prvenstveno ukvarja enota za ciljno iskanje oseb oziroma enota FAST, ki deluje v okviru Evropske mreže enot za ciljno iskanje ENFAST (European Network of Fugitive ActiveSearch Teams). Člani ENFAST so specializirani za ciljno iskanje zločincev na begu, ki so osumljeni ali obsojeni za hujše zločine in je za njih razpisan evropski nalog za prijetje ali mednarodna tiralica.