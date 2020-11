Kanada Sloveniji izročila Sergeja Racmana, ki je že za rešetkami

Kanadski varnostni organi so avgusta izsledili in prijeli Racmana, iskanega z mednarodno tiralico zaradi sodelovanja v kriminalni združbi, ki je izvrševala kazniva dejanja zlorabe prostitucije.

Ministrstvo za pravosodje in koprsko okrožno sodišče sta pri deportaciji odigrala ključno vlogo, saj jima je v dokumentaciji, ki sta ju poslala kanadskim organom, uspelo dokazati, da Racman ni nekdo, ki bi si ga v Kanadi lahko želeli, še piše Delo.

Slovenija za Racmanom razpisala tiralico

Slovensko specializirano državno tožilstvo je namreč julija 2019 vložilo obtožnico zoper 18 fizičnih in eno pravno osebo v zvezi z delovanjem kluba Marina v Ajševici pri Novi Gorici. Prvoobtoženi je poslovnež Sergej Racman, nekdanji borznik in lastnik Koloseja.

Glavne osumljence so ovadili še za pranje denarja

Tožilstvo obtožene bremeni, da so povezani v hudodelsko združbo od 1. avgusta 2014 do 23. januarja letos za prostitucijo izkoriščali 413 deklet. Spolne storitve so morale ponujati v nočnem klubu Marina Sauna Club v Ajševici pri Novi Gorici, ki deluje v okviru družbe Cratos.

V tem obdobju naj bi klub obiskalo najmanj 148.935 moških, ki so za vstop plačali od 60 do 85 evrov. Z izvajanjem prostitucije so obdolženi družbi Cratos, kamor so se stekala denarna sredstva kluba Marina, po prepričanju tožilstva nezakonito pridobili najmanj 21 milijonov evrov. Glavne osumljence so zato ovadili še za pranje denarja