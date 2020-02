Sodišče odpravilo pripor vsem obdolženim v zadevi Marina

Višje sodišče v Kopru je danes ugodilo pritožbam zagovornikov in odpravilo pripor obdolženim v zadevi Marina, je prek Twitterja sporočil odvetnik Blaž Kovačič Mlinar. Tožilstvo obtoženim v tem primeru očita zlorabo prostitucije, trgovino z ljudmi in promet z drogami v klubu Marina v Ajševici pri Novi Gorici.

Nacionalni preiskovalni urad je hišne preiskave zaradi suma zlorabe prostitucije, trgovine z ljudmi in prometa z drogami po državi izvedel januarja lani. Specializirano državno tožilstvo je konec julija vložilo obtožnice zoper 18 fizičnih in eno pravno osebo. Gre za družbo Cratos, sicer edino pravno osebo med obdolženimi, ki jo zagovarja odvetnik Blaž Kovačič Mlinar, poroča STA.

Obtoženi naj bi povezani v kriminalno združbo od 1. avgusta 2014 do 23. januarja lani za prostitucijo izkoriščali 413 deklet. Spolne storitve so morale ponujati v nočnem klubu Marina, ki deluje v okviru družbe Cratos, ki jo lastniško obvladujeta Jože Kojc iz Spodnje Korene in Mariborčan Dejan Šurbek. Vpletenosti v hudodelsko združbo je bil obtožen tudi poslovnež Sergej Racman, ki je tako kot Kojc in Šurbek solastnik družb, ki so upravljale klub Marina, spomni STA.

Poleg Kojca in Šurbeka so bili v priporu še Vesna Ternovec in trije romunski državljani, a je višje sodišče danes pripor odpravilo. Kot je za STA pojasnil Kovačič Mlinar, je sodišče med drugim ocenilo, da ponovitvene nevarnosti ni, saj je bila zadeva tako medijsko odmevna, da si je težko predstavljati, da bi to isto dejanje ponovili v nekih drugih okoliščinah. Poleg tega je bilo po mnenju sodišča trajanje pripora že nesorazmerno.

Racmana še vedno iščejo s tiralico

Na sodišče se je s prvimi predobravnavnimi naroki zadeva selila ob koncu lanskega leta. Postopek zoper Racmana pa je sodišče zaradi njegove nedosegljivosti izločilo in bo dokončan posebej. Racman se namreč po odredbi julija lani ni zglasil v priporu in je za njim še vedno razpisana mednarodna tiralica.

Na predobravnavnih narokih je krivdo priznal le eden od obtoženih, vendar pa njegovo ravnanje niti ni bilo povezano z domnevno zlorabo prostitucije, ampak s prodajo in prometom prepovedanih drog. Ostali so krivdo zanikali.

Tako je bil za danes predviden začetek glavne obravnave, a je bil preklican. Odvetnik Kovačič Mlinar je pojasnil, da so bili podani predlogi za izločitev dokazov in mora sodišče najprej odločiti o tem.