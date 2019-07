Poleg Racmana s pomočjo Interpola Slovenija išče še šest ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koprsko okrožno sodišče je tiralico zoper poslovneža Sergeja Racmana odredilo, ko so za to nastopili zakonski pogoji. Kot so pojasnili, se tiralica skladno z zakonom o kazenskem postopku odredi, če je oseba na begu. Za Racmana je bila mednarodna tiralica Interpola razpisana v torek. S pomočjo Interpola Slovenija sicer išče sedem ljudi.