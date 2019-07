Za tega znanega slovenskega poslovneža razpisali tiralico #video

Kot smo pisali včeraj, je specializirano državno tožilstvo v začetku prejšnjega tedna zoper 18 fizičnih oseb vložilo obtožnico, v kateri jim očitajo zlorabo prostitucije, nekaterim tudi trgovino z ljudmi in promet s prepovedanimi drogami. Spolne storitve so morale ponujati v nočnem klubu Marina Sauna Club na Ajševici pri Novi Gorici, ki deluje v okviru družbe Cratos, ki jo lastniško obvladujeta Jože Kojc in Dejan Šurbek.

Obtožnica je vložena zaradi kaznivih dejanj zlorabe prostitucije, trgovine z ljudmi in kaznivega dejanja s področja drog, obtožni akt pa še ni pravnomočen.

Foto: Policija

Vpletenosti v hudodelsko združbo je kot prvoobtoženi obtožen tudi poslovnež in lastnik kinematografov Kolosej Sergej Racman, ki je tako kot Kojc in Šurbek solastnik družb, ki so upravljale klub Marina. Kot smo že poročali je Racman po neuradnih informacijah na službeni poti v tujini, sicer pa že od leta 2013 uradno živi na Slovaškem.

Če bo sodišče potrdilo obtožnico, bi se lahko že konec jeseni začelo sojenje.

Zagrožena kazen za zlorabo prostitucije je od tri do 15 let zapora, za trgovino z ljudmi od tri do 12 let, za neupravičeno proizvodnjo in promet z drogami pa od enega do deset let.