Skoraj milijon evrov varščine: nekoč eden najbogatejših Slovencev kmalu na prostosti #video

Racman je prvič poskusil priti na prostost že v začetku avgusta, ko je kot varščino ponudil ženino nepremičnino, a so mu jo zavrnili.

Sojenje v primeru Marina se je začelo pred dvema letoma, konca pa za zdaj še ni videti.

Doslej zaslišanih pet deklet je zanikalo, da bi jih v klubu na Ajševici izkoriščali ali da bi se počutile kot žrtve. Pri tem so dodale, da so se za ta posel odločile po lastni presoji in da so vedele, v kaj se spuščajo.

Obtožnica dolga 400 strani

Foto: Sauna Klub Marina Tožilstvo medtem vztraja. Na kar 400 straneh obtožnice povezane s klubom Marina na Ajševici obtoženim poleg ponareditve listin in pranja denarja skušajo dokazati tudi zlorabo prostitucije. To naj bi bil tudi razlog, da so proti plačilu 70 evrov lahko v klub prišla le registrirana dekleta, utemeljuje tožilka.

"Ampak v ta welnes spa ženske, če niso bile prostitutke, niso mogle vstopiti. Jaz, recimo, v ta klub ne bi mogla vstopiti. To pomeni, da so obtoženi imeli kontrolo nad prostitucijo v tem klubu, in so bile ženske, ki so se v tem klubu prostituirale, samo sredstvo za dosego njihove premoženjske koristi, od obtoženih premoženjske koristi," je konec leta 2019 dejala okrajna državna tožilka Tina Lesar.

Zaslužili naj bi 21 milijonov evrov

S tem naj bi 18 obtoženih, ki naj bi med avgustom 2014 in januarjem 2019 vodili uradno masažni center, pridobilo kar 21 milijonov evrov. Že pred otvoritvijo je eden glavnih organizatorjev, Dejan Šurbek za Dnevnik odločno zavrnil zlorabe. Ne posegamo v sfero prostitucije, gostom ne bomo urejali prostitutk, ne smemo jih. To je prepuščeno njim.

Da je Sergej Racman vpleten kot eden glavnih investitorjev, se je odkrilo šele pol leta po začetku sojenja. A namesto na sodišče se je odpravil raje v Kanado, kjer se je skrival več kot leto dni. Vse do novembra lani, ko je pristal v priporu.

Poleg desetih let za zapahi zaradi zlorabe prostitucije mu v drugem postopku grozi še dodatnih pet let zaradi sumljive preprodaje stavbe multikina Kolosej. Ali bo na sodbi dejansko počakal, pa bomo še videli.