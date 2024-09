Ruski milijarder zavrnil francoske obtožbe: Telegram ni anarhični raj

Soustanovitelj in izvršni direktor Telegrama Pavel Durov je v četrtek zavrnil obtožbe na svoj račun. V prvem zapisu na omrežju po pridržanju in izpustitvi ob plačilu varščine je Durov Franciji očital zgrešen pristop ter poudaril, da Telegram vsak dan umakne več milijonov škodljivih objav.

"Uporaba zakonov iz obdobja pred pametnimi telefoni za obtožbo izvršnega direktorja za kazniva dejanja, ki jih storijo tretje osebe na platformi, ki jo upravlja, je zgrešen pristop," je v dolgi objavi na Telegramu zapisal Durov.

Zavrnil je trditve, da je Telegram "anarhični raj", saj da upravitelji omrežja vsak dan umaknejo več milijonov škodljivih objav. Obenem je kot neresnične označil navedbe, da Telegram ni odgovarjal na prošnje francoskih oblasti, in razkril, da je osebno sodeloval pri vzpostavitvi "rdečega telefona s Telegramom za spopadanje z grožnjo terorizma v Franciji".

Priznal je sicer, da hitro rastoče število uporabnikov platforme otežuje nadzor nad zlorabami, in se zavezal, da se bo osebno posvetil temu področju. Telegram je imel julija letos več kot 950 milijonov aktivnih uporabnikov.

Obtožnica proti 39-letnemu ruskemu milijarderju s francoskim državljanstvom omenja omogočanje kaznivih dejanj organiziranih skupin, kot so nezakonite transakcije, goljufije in pranje denarja, razširjanje fotografij mladoletnih oseb in trgovina z drogami. Obtožen je tudi zavrnitve posredovanja dokumentov na zahtevo pristojnih organov.

Durova so izpustili ob plačilu pet milijonov evrov varščine in ob pogoju, da se mora dvakrat na teden zglasiti na policijski postaji, ob tem pa ne sme zapustiti Francije.