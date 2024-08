Ustanovitelju Telegrama Pavlu Durovu, Rusu, ki ima tudi državljanstvi Francije in Združenih arabskih emiratov, pariško tožilstvo v obtožnici, v sredo vloženi na sodišču v Parizu (vir), med drugim očita:

- sostorilstvo pri upravljanju spletne platforme na način, ki je omogočal izvrševanje nezakonitih denarnih transakcij med organiziranimi skupinami,

- zavračanje posredovanja ključnih podatkov ali dokumentov državnim institucijam oziroma organom pregona, ki so to zahtevali v skladu z zakoni, ki dovoljujejo prestrezanje informacij ali prisluhe,

- zagotavljanje platforme, na kateri je potekala izmenjava posnetkov spolnih zlorab otrok, preprodaja prepovedanih drog, organizacija spletnih in drugih prevar, širjenje sovraštva in dogovarjanje o izvrševanju kaznivih dejanj,

- ponujanje kriptoloških storitev (šifriranja komunikacij) brez ustreznih zagotovil o skladnosti.

Kot je razvidno iz vsebine obtožnice, ki jo je na spletu objavil portal Arstechnica, so Pavla Durova po tem, ko je položil kar pet milijonov evrov varščine, izpustili na prostost ob pogoju, da ne bo zapustil Francije in se bo dvakrat tedensko javljal policiji.

Telegram, kjer je dovoljeno vse, tudi pri nas: slovenski ekstremisti so se v aplikaciji dogovarjali o pobijanju zdravnikov, politikov in novinarjev ter o samomorilskih napadih



Spomnimo: leta 2021, med epidemijo bolezni covid-19, smo na Siol.net razkrili ekstremno celico slovenskih nasprotnikov epidemioloških ukrepov in cepljenja, ki je v enem od kanalov v aplikaciji Telegram sanjarila o umorih in nasilju nad sodržavljani.



Nekateri sodelujoči v kanalu na Telegramu so v razpravah o nasilnih dejanjih sodelovali kar z lastnimi imeni in priimki. Foto: Posnetek zaslona



Med drugim so izražali pozive k umorom tako koalicijskih kot opozicijskih politikov oziroma pozive h grozilnim obiskom politikov na njihovih domovih in želje po fizičnem obračunavanju z ministrom za zdravje, direktorjem NIJZ, posameznimi zdravniki, ki sodelujejo pri pripravi epidemioloških ukrepov oziroma pri izvedbi cepljenja proti bolezni covid-19, tudi z novinarji.



Foto: Matic Tomšič



V kanalu je bilo mogoče zaslediti tudi pozive k strelskim oziroma celo samomorilskim pohodom v javnosti, katerih tarče bi bili tako imenovani odločevalci, brez ozira na kolateralno škodo med civilnim prebivalstvom, in namigovanje o obstoju oboroženih skrivnih skupin, ki se pripravljajo na začetek nasilja v državi.



Foto: Posnetek zaslona



Sodržavljane, ki so se cepili proti bolezni covid-19, so medtem v duhu nacizma označevali za podljudi in celo pozivali k nasilju nad njimi.

"Aretacija brez primere"

Tovrstna aretacija lastnika družabnega omrežja ali platforme za sporočanje zaradi načina njene uporabe je brez primere, zato ne preseneča, da je zlasti na spletu sprožila burno razpravo o svobodi govora in odgovornosti, navaja britanski BBC. V preteklosti so vodilne v tehnoloških podjetjih že obravnavali pred pristojnimi organi, ki so jih soočili s spornimi praksami ali napakami, vendar nobenega niso pričakali in aretirali na letališču.

Solastnik omrežja Telegram za šifrirano sporočanje s sedežem v Dubaju je aplikacijo predstavljal kot alternativo velikim platformam iz ZDA, ki so bile deležne številnih kritik zaradi komercialnega izkoriščanja osebnih podatkov uporabnikov. Telegram se je na drugi strani zavezal, da nikoli ne bo razkril nobenih podatkov o svojih uporabnikih, katerih število je julija preseglo 950 milijonov. Foto: Gulliverimage

Zagovorniki Durova ga vidijo kot borca za svobodo govora, nasprotniki pa kot grožnjo in mu očitajo, da je namerno dopustil, da je Telegram ušel izpod nadzora.

Proti 39-letniku poteka tudi preiskava zaradi suma nasilja nad enim od njegovih otrok, je za AFP povedal neimenovani vir. Prijavo proti Durovu zaradi nasilnega ravnanja, ki naj bi se zgodilo v Parizu, je vložila njegova nekdanja partnerka, ki z dečkom živi v Švici.