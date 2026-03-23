Na DVK za zdaj niso seznanjeni s tem, da bi katera izmed kandidatnih list zahtevala ponovno štetje glasovnic ali da bi kdo zaradi nepravilnosti na volišču vložil ugovor. Glede ugovorov SDS v zvezi z organizacijo volišč na predčasnem glasovanju, ki so jih volilne komisije volilnih enot zavrnile, pa pojasnjujejo, da imajo pravico do pritožbe na DZ.

V SDS so namreč zaradi organizacije nekaterih volišč na predčasnem glasovanju vložili ugovore na sedem volilnih enot, v katerih po njihovem mnenju nekatera volišča niso bila organizirana v skladu z zakonom. V vseh volilnih enotah so volilne komisije njihov ugovor zavrnile kot neutemeljen. Pri tem so v volilnih enotah Postojna, Ptuj in Celje komisije v odločbah, ki jih je pridobila STA, zapisale, da zoper njih ni dovoljena pritožba, niti ni dopusten upravni spor pred vrhovnim sodiščem.

Pravica do pritožbe na državni zbor

V volilnih enotah Ljubljana Bežigrad in Kranj pa so opozorili, da ima vsak kandidat in predstavnik liste kandidatov zoper odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev poslanskih mandatov, pravico do pritožbe na državni zbor. Ta se skladno z zakonom o volitvah v DZ lahko vloži najkasneje do seje mandatno-volilne komisije DZ, na kateri ta obravnava poročilo o izidu volitev.

Na Državni volilni komisiji (DVK) so za STA pojasnili, da so volilne komisije volilnih enot v omenjenih zadevah v skladu z zakonom samostojno odločale in svoje odločitve obrazložile. Kot so navedli, je vsaka volilna komisija volilne enote pri tem izhajala iz tistega dela ugovora, ki se nanaša nanjo, tj. na posamezno volilno enoto. Tudi oni so opozorili, da možnost pritožbe zoper odločitev volilne komisije določa zakon. "Pravica do tega pravnega sredstva ni vezana na to, ali je odločba volilne komisije volilne enote vsebovala pravni pouk ali ne," so navedli.

Janša: SDS bo preštela vsak glas z vseh volišč

Predsednik SDS Janez Janša je bil namreč v odzivu po nedeljskih volitvah kritičen do dela volilnih komisij volilnih enot, ki so pripravile različen pravni pouk o enaki zadevi. "Živimo v državi, kjer niti pravnega okvira glede državnozborskih volitev pravniki nimajo razčiščenih," je dejal.

Po objavi delnih neuradnih izidov na DVK pa je navedel tudi, da po približno milijon vnesenih glasovnih podatkov DVK strižejo s podatki, ki jih s posameznih volišč zbirajo sami. Napovedal je, da bodo v SDS prešteli vsak glas z vseh volišč, saj da so se organizirali tako, da imajo povsod ljudi ali nadzornike. "Treba bo vse na roke prešteti," je dodal.

Po delnih neuradnih izidih nedeljskih parlamentarnih volitev je SDS s 27,95 odstotka glasovi tik za petami vodilnemu Gibanju Svoboda (28,62 odstotka). V DZ so se uvrstile še lista NSi, SLS in Fokus (9,29 odstotka), SD (6,70 odstotka), Demokrati (6,70 odstotka), lista Levice in Vesne (5,58 odstotka) ter stranka Resni.ca (5,53 odstotka).