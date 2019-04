Družinske zdravnike zmotile navedbe ZZZS

Po navedbah zbornice kar 60 odstotkov družinskih zdravnikov, ki so sodelovali v anketi, dnevno pregleda od 41 do 60 bolnikov, dodatnih 19 odstotkov pa celo med 61 in 80.

Družinske zdravnike, ki že dlje časa opozarjajo na preobremenjenost, so v zadnjih dneh zmotile navedbe ZZZS o povprečnem času, ki ga imajo v ambulanti na voljo za enega bolnika. Trditve ZZZS so zavrnili tako v zdravniški zbornici, kot sindikatu Praktikum. Ta zahteva vpogled v podatke in metodologijo, po kateri je zavod prišel do svojih trditev.

V sindikatu zdravnikov družinske medicine Praktikum opozarjajo, da se trditve Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ne skladajo z uradnimi podatki iz evidenc Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter z rezultati dveh raziskav o obremenjenosti zdravnikov družinske medicine. Menijo, da je v javnem interesu, da se ugotovi, kako je ZZZS prišel do svojih trditev, zato ga pozivajo, da jim predstavi podatke, iz katerih je izhajal, in metodologijo za izračune.

Že v sredo se je oglasila tudi Zdravniška zbornica Slovenije in med drugim opozorila na anketo, ki so jo med 20. februarjem in 21. marcem izvedli med zdravniki na primarni ravni. V njej je sodelovalo 600 zdravnikov, med njimi 289 zdravnikov družinske medicine. Pokazala pa je, da družinske zdravnike pri njihovem delu najbolj ovira pomanjkanje časa za bolnike, motita pa jih administracija in birokracija.

Od sedmih minut na bolnika, polovico časa za delo z računalnikom

Po navedbah zbornice kar 60 odstotkov družinskih zdravnikov, ki so sodelovali v anketi, dnevno pregleda od 41 do 60 bolnikov, dodatnih 19 odstotkov pa celo med 61 in 80. Le 20 odstotkov je takih, ki imajo v ambulanti v povprečju dnevno med 21 in 40 bolnikov. "V ambulantnem času, ki traja 6,5 ure, tako družinski zdravnik pri 60 obravnavah lahko porabi 6,5 minute na bolnika. Od tukaj je podatek o 'famoznih 7 minutah'," so zapisali na zbornici.

Dodali so, da v teh sedmih minutah zdravnik polovico časa porabi za delo z računalnikom, "da izpolni administrativne (in ne strokovne!) zahteve ZZZS, na pravilen način napiše vso dokumentacijo (napotnice, potrdila, recepte, ...)".

Po navedbah ZZZS je v lanskem letu obisk pri družinskem zdravniku trajal v povprečju 9,3 minute oziroma 13,2 minute, če se ne upošteva t. i. kratkih obiskov, kamor se na primer všteva telefonski in elektronski posvet, pa predpis in zaključek bolniške. V Praktikumu so na podlagi podatkov NIJZ za leto 2017 izračunali, da je imel zdravnik za fizično obravnavo bolnika v povprečju na voljo 6,9 minute.

Tako v Praktikumu kot na zbornici poudarjajo, da so zahteve zdravnikov v dobrobit bolnikov, o zdravju katerih odločajo, in da zato želijo dovolj časa.