Šarec miri: Ljudje ne bodo ostali brez zdravnika

Premier Marjan Šarec ocenjuje, da v zdravstvu "ni vse tako slabo, zanič in črno, kot nam rišejo" in pomirja, da ljudje ne bodo ostali brez zdravnika. Nerealno je sicer po njegovih besedah pričakovati rešitve za nakopičene težave v tednu dni, kot zahtevajo zdravniki, verjame pa, da jih bodo našli in da bo politika znala stopiti skupaj.

Premier Marjan Šarec je danes po dogodku Moj Zdravnik v izjavi za medije ocenil, da "slovensko zdravstvo zagotovo ni najslabše na svetu", a priznal, da je v zdravstvenem sistemu res treba mnogo stvari izboljšati. Vendar tega po njegovih besedah "ne bomo dosegli z grožnjami ali čim drugim, ampak z dialogom in financami", ki bodo pravilno usmerjene. Poudaril je, da ne pomaga samo dajati denarja, če ne veš, kam ter kako ga boš usmeril. Dodal je tudi, da so slab signal koruptivne prakse in morebitna sodna praksa, kjer bi se vse oproščalo.

Predvsem pa je "treba vedeti, da je zdravniški poklic poslanstvo, da je to odgovorno delo in da ga je treba tako tudi jemati", je navedel. Tako je ob zadnjih zaostrovanjih zdravniškega sindikata Fides, ki napoveduje od junija delo strogo po standardih in normativih iz modre knjige, ter grožnjah družinskih zdravnikov z odpovedmi poudaril, da se mora "vsak zavedati, komu bo največ težav povzročil s svojimi dejanji", zagotovo to po njegovih besedah ne bo politika, pač pa bodo to bolniki.

Najprej je poterbno najti rešitve, nato pa se ozirati, koliko bo stalo

Na vprašanje, ali ima vlada dovolj denarja za zahteve zdravnikov, je odvrnil, da je treba najprej najti ustrezne rešitve, nato bi se oziral na to, koliko bo kaj stalo. Obregnil se je tudi ob ravnanja občin, ki so v delu pristojne za zagotavljanje primarnega zdravstva, a ravnajo različno. "Nekatere so jemale denar iz zdravstvenih domov, nekatere ga niso," je ponazoril in spomnil na svoje županske izkušnje.

Foto: STA Na trditev, da predsednik sindikata Fides Konrad Kuštrin pričakuje rešitve v enem tednu, pa je odvrnil, da "kdor pričakuje rešitve v enem tednu za tisto, kar se je kopičilo leta in leta, ni čisto realen". Dodal je, da teh rešitev zagotovo ne more biti čez noč, lahko se najdejo samo z dialogom, "kjer se zaostruje, pa vsi izgubljamo".

Tako kot zdravniki niso čudodelniki, tudi politiki niso, je dejal, a dodal, da verjame, da bo politika znala stopiti skupaj, nenazadnje bo morala. "Tista politika, ki ne bo želela potrjevati dobrih rešitev, bo pa s tem največ povedala sama o sebi," je izpostavil.

Zatrdil je, da "minister za zdravje Aleš Šabeder trdo dela, odkar je na tem mestu", kar da se lahko vidi in se bodo zagotovo našle tudi rešitve. Obenem je vnovič izrazil zaupanje v Šabedra, ki je bil sicer njegova prva izbira za ministrsko mesto v njegovi vladi.

Šarec je tudi zatrdil, da ljudje ne bodo ostali brez zdravnika ter zdravnikom in pacientom sporočil, da bodo za to naredili vse, kar je v njihovi moči.

Medicinske sestre po napovedi Fidesa: Delale bomo toliko kot zdravniki

Ob napovedi zdravniškega sindikata Fides, da bodo zdravniki in zobozdravniki od junija delali dosledno po modri knjigi standardov in normativov, v Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije opozarjajo, da je medicinska sestra del zdravniškega tima. "Torej bo lahko delala toliko, kot bo delal zdravnik," pravijo.