Muževič: Zdravniki želijo predvsem zakonito delati

Grožnjo s kolektivno odpovedjo je v tem tednu namreč uresničilo 23 kranjskih zdravnikov. Odpoved so z majem napovedali tudi celjski zdravniki, z junijem mariborski, v Zdravstvenem domu Nazarje pa so trije družinski zdravniki že dali odpoved.

Grosupeljski zdravniki zavračajo delo nad obremenitvijo, dogovorjeno v stavkovnem sporazumu. Po informacijah Igorja Muževiča se napovedim odpovedi nameravajo pridružiti tudi v nekaterih drugih zdravstvenih domovih.

Minister Šabeder že išče rešitve

Za nakopičene težave na področju pomanjkanja družinskih zdravnikov so rešitve danes iskali minister za zdravje Aleš Šabeder ter predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanja Slovenije (ZZZS) in koordinativnega telesa družinske medicine.

Dokončnih ukrepov še niso oblikovali, dogovorili pa so se, da čim prej pripravijo razpis specializacij in anekse k splošnemu dogovoru, s katerimi bi razbremenili družinske zdravnike.

Glede meje za odklanjanje bolnikov so danes imeli zelo različne poglede, bodo pa po napovedih iskali kompromis in za prag najverjetneje določili državno povprečje opredeljenih bolnikov. Prav tako bi z aneksom določili potrebno višino dodatnih sredstev v primarnem zdravstvu. Foto: Matej Povše

Muževič je prepričan, da so bili družinski zdravniki, ki na hude obremenitve opozarjajo že dlje časa, v svojih zahtevah jasni. "Predvsem želijo zakonito delati," je poudaril in spomnil na njihovo temeljno zahtevo, da bi nove bolnike lahko odklanjali po doseženih 1.895 glavarinskih količnikih.

Muževič kritičen do ZZZS

Ob tem je bil Muževič zelo oster do ZZZS. V Praktikumu namreč ostro obsojajo navedbe zavoda, do bi 300 tisoč oseb ostalo brez zdravnika, če bi bile upoštevane zahteve zdravnikov glede opredeljevanja bolnikov.

Po njegovih besedah to namreč ne pomeni, da bi zdravniki svoje opredeljene bolnike "vrgli na cesto", ampak bi za tiste, ki bi na novo prihajali v sistem, našli začasno rešitev za nudenje primarnega zdravstvenega varstva.

"Niso dorasli resnosti situacije in vprašanje je, ali opravljajo poslanstvo, ki so jim ga državljani dodelili," je bil do ZZZS še oster Muževič. Foto: STA

V Praktikumu so na primer predlagali sprejem interventnega zakona, s katerim bi vzpostavili institut izbranega zdravstvenega zavoda. V ZZZS predlogu niso naklonjeni, med drugim so prepričani, da tak način dela ne bi omogočal kontinuitete pri obravnavi bolnikov.

S tem se Muževič sicer strinja, a hkrati poudarja, da imamo s pomanjkanjem kontinuitete izkušnje že zdaj, saj so družinski zdravniki pogosto bolniško odsotni in jih morajo nadomeščati njihovi kolegi. "ZZZS ne moti pomanjkanje kontinuitete zdaj, moti jih v predlogu. Ukrepi ZZZS pa bodo pregnali vse zdravnike in sledil bo razpad zdravstvenega sistema," je dejal.