Odpoved napoveduje 22 zdravnikov, minister Šabeder opoldne s sindikatom

Potem ko so pretekli mesec trije zdravniki družinske medicine iz zdravstvenega doma Nazarje zaradi preobremenjenosti že dali odpoved, danes enako napoveduje 22 družinskih zdravnikov iz Zdravstvenega doma Kranj. Ti so že februarja nehali vpisovati nove bolnike. Ali bodo napovedi uresničili, bo znano ob 13. uri, ko bo na novinarski konferenci spregovoril direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Jože Veternik.

Z odpovedjo grozi tudi 15 družinskih zdravnikov iz celjskega zdravstvenega doma in 38 zdravnikov iz mariborskega. V Ajdovščini so nekateri zdravniki umaknili soglasje za delo prek rednega delovnega časa, direktorica pa je podala odstopno izjavo. Z odpovedjo grozijo tudi grosupeljski zdravniki.

Pretekli petek se je sestal z vodstvi zdravstvenih domov v Celju, Nazarjah in Kranju, da bi se prepričal o razmerah na terenu.

"Ne držijo pa informacije, da pri pogovorih ni želel predstavnikov sindikata, saj nas sicer danes ne bi povabil na pogovore," nam je danes pojasnil Igor Muževič, predsednik 750-članskega sindikata družinskih zdravnikov Praktikum.

"Skupaj z ministrstvom moramo najti rešitev, kaj narediti z odklonjenimi pacienti. Sindikat rešitev ima in danes jo bomo predstavili ministru," pojasnjuje predsednik sindikata Praktikum Igor Muževič. Foto: STA Muževič na prvem srečanju z ministrom pričakuje, da bo ministrstvu nemudoma začelo reševati položaj in da napovedanih odpovedi sploh ne bo. "To je osnovna zadeva, ki jo moramo preprečiti, če želimo ohraniti delovanje zdravstvenih domov," je jasen Muževič.

Sindikat rešitev ima

Zahteve zdravnikov, ki grozijo z odpovedmi, so vezane na omogočanje zakonitega dela. V praksi to pomeni, da imajo za bolnika na voljo več kot sedem minut obravnave in da lahko paciente, ki presegajo varno mejo, odklonijo. "Skupaj z ministrstvom moramo najti rešitev, kaj narediti z odklonjenimi pacienti. Sindikat rešitev ima in danes jo bomo predstavili ministru," pojasnjuje Muževič.

Sindikat Praktikum je že pred sedmimi leti opozarjal na neznosne razmere v družinski medicini, a zaradi neposluha ministrice Milojke Kolar Celarc dogovora nikoli niso dosegli.