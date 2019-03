Minister se ni sestal z zdravniki, ker so želeli prisotnost sindikalistov?

Kot so sporočili z ministrstva, se je Šabeder sicer želel takoj seznaniti z razmerami na terenu, da bi lahko čim hitreje skupaj našli najboljše rešitve.

"Minister socialni dialog in socialne partnerje spoštuje, kar je dokazal v preteklem delovanju. V prihodnjem tednu bo znova podal pobudo za srečanje z zdravniki. Socialnega dialoga ne izključuje," so še zapisali v sporočilu za javnost ministrstva.

V četrtek imenovani minister se je danes napotil k predstavnikom Zdravstvenih domov (ZD) Celje, Nazarje in Kranj. Namen sestankov je natančna in neposredna seznanitev z razmerami na terenu, da bi lahko čim prej ukrepali, ne pa pogajanja, so pojasnili na ministrstvu.

Sindikati: Zdravniki so želeli, da so navzoči tudi sindikati

Iz zdravniškega sindikata Praktikum so sicer pred tem sporočili, da se je minister ob obisku zdravstvenih domov želel sestati z zaposlenimi zdravniki, ki pa so odgovorili, da želijo na sestanku uveljaviti ustavno pravico, da so na pogovorih navzoči tudi sindikati kot njihovi uradni zastopniki. Ministrstvo je po poskusu uveljavitve te pravice odpovedalo sestanek.

"Skladno z določili ustave in splošne deklaracije o človekovih pravicah ima vsak delavec pravico do sindikalnega zastopanja, ki mu je nihče ne sme odreči. Zato smo v sindikatu presenečeni nad nerazumevanjem zdavnaj sprejetih civilizacijskih pridobitev," so še zapisali v omenjenem sindikatu.

Pred delovnim srečanjem v ZD Celje je Šabeder danes dejal, da je osnovni namen obiska seznanitev s problematiko preobremenjenosti družinskih zdravnikov. Pogovoriti se je želel tako z zdravniki klot z vodstvi zdravstvenih domov in tudi s predstavniki svetov zavodov, nato bi pripravili nabor ukrepov z ostalimi deležniki.

"Številke so nekaj, dejanska situacija je lahko nekaj drugega"

Kot je opozoril Šabeder, ministrstvo ni edini deležnik, ključni je Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in tudi ustanovitelji. Današnjih srečanj se sicer udeležujejo samo predstavniki ministrstva, skupino pa bodo skušali čim prej skoordinirati in čim prej pristopiti k reševanju problema.

"Težko ta trenutek komentiram, se bom pa detajlno seznanil. Številke so nekaj, dejanska situacija je lahko nekaj drugega, tako da bom poslušal najprej zaposlene. Moja želja je bila tudi, da se seznanimo tudi z zdravniki in izvemo, kakšne so pravzaprav težave," je v Celju dejal Šabeder.

Strokovni direktor ZD Celje Marko Drešček je v nedavnem sporočilu za javnost podprl zahteve družinskih zdravnikov, saj da je bilo njihovo strokovno delo že decembra lani kot tudi prej ogroženo. Zato so decembra zdravniki primarnega zdravstva ZD Celje tudi poslali apel pristojnim organom glede preobremenitve v ambulantah družinske medicine, primarne pediatrije in medicine dela. Odziva niso dobili, razen od ZZZS, ki je podal stališče, da ga ta problematika ne zadeva.

"Žal nov splošni dogovor strokovno delo zdravnikov samo še dodatno ogroža. Delo bi bilo v teh pogojih nestrokovno, bolnikom in zdravnikom nevarno ter v popolnem nasprotju s strokovnimi smernicami obravnave naših bolnikov. Zato zdravnikom, tudi če bodo prisotni pritiski ZZZS, ne bom nalagal dodatnega opredeljevanja, ampak se bom držal kolektivne pogodbe zdravnikov in zobozdravnikov ter sporazuma o prekinitvi stavkovnih aktivnosti, kjer je meja opredeljevanja za leto 2019 postavljena na 1895 količnikov," je opozoril Drešček.

Foto: Thinkstock

Ob tem je izrazil upanje, da bo za zdravnike ZD Celje, ki so s 1. majem pripravljeni podpisati kolektivno odpoved, to dovolj in da si bodo glede odpovedi premislijo. Drešček je še ocenil, da se brez sodelovanja ZZZS, ministrstva za zdravje in ostalih deležnikov razmere ne bodo izboljšale.

V ZD Nazarje, kamor je Šabeder odpotoval iz Celja, so medtem trije družinski zdravniki, ki so dali odpoved zaradi preobremenjenosti in dvojega delovišča, že v odpovednem roku. Brez zdravnika bo tako ostalo 2500 bolnikov, v ZD Nazarje pa je zaposlen le še en zdravnik. Kot je povedala direktorice ZD Nazarje Darja Es, rešitve že išče, in sicer v povezavah s sosednjimi zdravstvenimi domovi.

Popoldne se bo novi minister v Kranju sestal še s predstavniki ZD Kranj in Osnovnega zdravstva Gorenjske. Kot je za STA povedala vodja ambulant družinske in splošne medicine v ZD Kranj Tatjana Kitić Jaklič, so zdravniki družinske medicine jasno izrazili svoje zahteve in zato po 1. aprilu ne bodo več na voljo za izjave novinarjem.

Odpoved napovedalo več kot 20 družinskih zdravnikov

Pojasnila pa je, da so se v sredo v kranjskem zdravstvenem domu na delovnem sestanku srečali z najvišjimi predstavniki sindikatov Fides in Praktikum, ki so se seznanili z razmerami v zdravstvenem domu, kjer je odpoved delovnega razmerja napovedalo več kot 20 zdravnikov družinske medicine.

"Do tega dne je bil sicer opravljen v zvezi s to problematiko le en sestanek na lokalni ravni, medtem ko s strani predstavnikov ministrstva za zdravje ni bilo podane nobene pobude za sklic sestanka, kjer bi se ministrstvo vsaj seznanilo s problematiko in izkazalo interes, da bi k razrešitvi situacije aktivno pristopilo," je sporočila Kitić Jakličeva.

Dodala je, da zdravniki družinske medicine pri svoji odločitvi vztrajajo in še vedno od odločevalcev zahtevajo ureditev razmer, v katerih bi lahko svoje delo za bolnike opravljali kakovostno in varno. Natančno število odpovedi bo znano v naslednjem tednu, po pregledu vse prispele pošte.