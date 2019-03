Argument razkriva: Koga je v UKC Ljubljana poklical Janez Zemljarič #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Argument na Planetu so ekskluzivno razkrili podrobnosti o klicu Janeza Zemljariča v upravo UKC Ljubljana. Klic se je zgodil v sredo, 23. januarja. Nekdanji šef tajne policije ni poklical takratnega generalnega direktorja kliničnega centra Aleša Šabedra, ampak pomočnika direktorja za informatiko Mateja Groma.

Ker je Janez Zemljarič v zvezi z milijonskim odprtim razpisom hvalil dražjega ponudnika, je prijava romala na policijo in KPK že dan pozneje, 24. januarja. Posebej za oddajo Argument sta najnovejšo afero, v kateri se kot glavni akter pojavlja Zemljarič, komentirala nekdanji prvi mož KPK Drago Kos in ekonomist Rado Pezdir.

V slovensko zdravstvo se vsako leto steče štiri milijarde evrov

Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana so pred pol stoletja začeli graditi kot največji bolnišnični kompleks v takratni Jugoslaviji. S svojo sodobno arhitekturno zasnovo je postavil nova merila pri arhitekturi bolnišnic. Gradnja in oprema stavbe sta stali 61 milijard in 700 milijonov takratnih dinarjev oziroma približno 33 milijard evrov.

Drago Kos in Rado Pezdir o klicu Janeza Zemljariča v UKC Ljubljana. Video: Planet

V slovensko zdravstvo se vsako leto steče štiri milijarde evrov. Samo UKC Ljubljana je lani načrtoval za 509 milijonov evrov prihodkov. Kljub temu naj bi leto končali v rdečih številkah, za že vnaprej znane projekte je bilo odlivov za kar 523 milijonov evrov. Gre za težavo, s katero so se spopadali vsi dosedanji direktorji ljubljanskega kliničnega centra, tudi prvi direktor Janez Zemljarič.

Zemljarič naj bi Vrhuncu ukazal, naj se za preplačane operacijske mize pogodi

Leta 2004 je ljubljanski klinični center od podjetja Medicoengeneering kupil nove operacijske mize v skupni vrednosti pet milijonov evrov. Kmalu se je izkazalo, da so bile operacijske mize skoraj dvakrat preplačane. Namesto da bi vrnili razliko, se je Medicoingeniring s tedanjim direktorjem UKC Ljubljana Simonom Vrhuncem pogodil za pičlega pol milijona evrov. Vrhunec je celo nastopil v reklamnem spotu Medicoengeneringa.

Naročilo, naj se za operacijske mize pogodi, naj bi Vrhuncu ukazal ravno Zemljarič. Ta povezav z vrhom UKC Ljubljana in rednih obiskov pri Vrhuncu ni nikoli zanikal. "Ko je bil še otrok, smo se poznali. In potem sem ga včasih obiskal tudi na kakih tovariških osnovah," je pred parlamentarno preiskovalno komisijo julija 2017 povedal Zemljarič.

1 / 18 2 / 18 3 / 18 4 / 18 5 / 18 6 / 18 7 / 18 8 / 18 9 / 18 10 / 18 11 / 18 12 / 18 13 / 18 14 / 18 15 / 18 16 / 18 17 / 18 18 / 18

Ko so ga v parlamentu zaslišali o vpletenosti v štirikrat preplačane žilne opornice podjetja Mark Medical, je Zemljarič izjavil, da o tem ne ve nič, a dodal, da rad pomaga: "Še danes sem neprestano izpostavljen, da ljudje hodijo k meni, pa jim svetujem v okviru svojega poznavanja kakšne težave. Ničesar drugega nisem delal, predvsem pa ne za denar in kakšne druge umazane posle."

Godčeva: Znano je, da je Zemljarič častni član kolektiva UKC Ljubljana

Poslanka SDS Jelka Godec, ki je vodila preiskovalno komisijo in Zemljaričevo zaslišanje, tudi po več letih ni spremenila svojega mišljenja o Zemljariču. "Znano je, da je gospod Zemljarič častni član kolektiva UKC Ljubljana, da se pojavi na vsaki prireditvi, da zelo dobro sliši ter zelo dobro ve, o čem gre in kako stvari stojijo. Res pa je tudi, da kot v vsaki stvari verjetno tudi tukaj prihaja mlajša generacija, ki verjetno se želi znebiti starejših," je menila Godčeva.

Urgentno reševanje težav, povezanih z ljubljansko bolnišnico, je Zemljariču očitno še vedno domače, klica v sili se še vedno ne sramuje. "Šlo je za poskus vplivanja na izbiro izvajalca na javnem razpisu, kar smo seveda prijavili tako policiji kot Nacionalnemu preiskovalnemu uradu in Komisiji za preprečevanje korupcije," je pojasnil zdaj že nekdanji prvi mož UKC Ljubljana Aleš Šabeder.

Zemljarič naj bi jih namreč poskušal prepričati, da za vzdrževanje mrežne opreme izberejo njegovega četrt milijona evrov dražjega ponudnika.