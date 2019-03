Slovenec, ki je uradno v osebnem stečaju, v resnici pa uživa v luksuznem življenju #Argument

Kljub temu je bil Furlan v zadnjih letih večkrat opažen na prestižni, dobrih 18 metrov dolgi jahti Princess, kupljeni za 870 tisočakov. V verigi preprodaj je bila kratek čas v lasti njegovega očeta. Vozil naj bi najmanj šest vozil najvišjega cenovnega razreda, tudi prestižni bentley, lamborghini in porsche. Pogosto je bil prisoten na elitnih zabavah, tudi v družbi znanih slovenskih starlet.

Je možno, da človek med osebnim stečajem živi bolje kot pred njim? "Vsekakor, saj je to premoženje, ki si ga je ustvaril in je bistveno višje od njegovih dolgov, dokaz tega. To premoženje je bilo spravljeno nekje na varnem in ga koristi, ko ga lahko," je v oddaji Argument dejala finančna svetovalka Ana Vezovišek.

Poudarila je, da takšnih ljudi nihče ne vpraša od kot jim denar, ki ga trošijo, čeprav bi že pri preverjanju najemanja lizingov za avtomobile lahko prišli do številnih podatkov.

Foto: Thinkstock

"Takšni primeri sporočajo, da se naša pravna država ne zna soočiti s temi sumi kaznivih dejanj, goljufijami in oškodovanji. Mislim, da imajo policija, tožilstvo in sodstvo sistemski problem," je zatrdil preiskovalni novinar s spletnega portala podcrto.si Anže Voh Boštic.

Mateja Dobovšek, vodja stečajnega oddelka na ljubljanskem okrožnem sodišču, kjer so pred dnevi za Roka Furlana podpisali sklep o odpustu davčnih obveznosti pa je dejala, da letno začnejo voditi okoli 700 novih primerov osebnega stečaja, pri čemer primeri, kot je Furlanov, niso pogosti.

Dodala je, da morajo osebe v postopku odpusta davčnih obveznosti dokazati, da si prizadevajo za poplačilo dolga, kar pomeni, da morajo med drugim aktivno iskati zaposlitev, če je nimajo, in glede na razpoložljive dohodke plačevati dolgove.