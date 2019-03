Družinski zdravniki: Razmere so za nas in paciente postale nevarne #video

Novi minister za zdravje Aleš Šabeder je kot svojo prvi korak na ministrskem položaju napovedal reševanje problematike družinskih zdravnikov. Zaradi preobremenjenosti so odpoved dali že trije zdravniki iz zdravstvenega doma Nazarje, temu so sledile grožnje z odpovedmi 20 zdravnikov iz kranjskega zdravstvenega doma in 15 celjskih zdravnikov.

Svojo podporo so kolegom danes izkazali tudi grosupeljski zdravniki. V pismu podpore so zapisali, da bodo letos upoštevali standarde in normative stroke ter da bodo, če bo treba, odklanjali sprejemanje novih bolnikov. Glede razmer, v katerih so se znašli družinski zdravniki, so medtem ogorčeni tudi na Štajerskem, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

"Sistem bi se lahko zrušil čez noč"

Štajerski zdravniki opozarjajo, da je zdravnikov in časa premalo, pacientov pa preveč. Sodu so izbile dno še nove obremenitve. Družinski zdravniki v Celju tako niso edini, ki so zagrozili z odpovedjo pogodb. "Že dolgo časa opozarjamo, da so razmere za nas in paciente nevarne. Preprosto gre za pomanjkanja časa, ki bi si ga pacienti z naše strani zaslužili," pojasnjuje predstojnica delovne enote družinskih zdravnikov v celjskem zdravstvenem domu Katarina Skubec Moćić.

"Že dolgo časa opozarjamo, da so razmere za nas in paciente nevarne," poudarja predstojnica enote družinskih zdravnikov v Zdravstvenem domu Celje Katarina Skubec Moćić. Foto: Planet TV

Ob tem je možnost strokovnih napak ali zapletov pri zdravljenju večja, opozarjajo tudi v Zdravstvenem domu Murska Sobota. "Rekla bi, da smo vsi na istem. Mi imamo srečo, da nimamo načrtovanih večjih upokojitev ter bolniških in porodniških odsotnosti. Sistem bi se lahko zrušil čez noč," razlaga direktorica Zdravstvenega doma Murska Sobota in specialistka družinske medicine Edith Žižek Sapač.

"Za pacienta imamo na voljo od pet do sedem minut"

Da novi splošni dogovor za letošnje leto težaven položaj zdravnikov družinske medicine še poglablja, opažajo tudi v mariborskem zdravstvenem domu. "Največji problem je, da smo ves čas pod časovnim pritiskom. Za pacienta imamo na voljo od pet do sedem minut. Če si za koga vzamemo več časa, to pomeni, da drugi čaka in da kolegi ostanejo v službi tudi po koncu delovnega časa," pojasnjuje specialistka družinske medicine in vršilka dolžnosti predstojnice enote za splošno zdravstveno varstvo Maja Arzenšek.

"Mi imamo srečo, da nimamo načrtovanih večjih upokojitev ter bolniških in porodniških odsotnosti. Sistem bi se lahko zrušil čez noč," pojasnjuje direktorica Zdravstvenega doma Murska Sobota Edith Žižek Sapač. Foto: Planet TV

V mariborskem zdravstvenem domu zato pozivajo k sistematični ureditvi razmer na področju družinske medicine. "Treba je stimulirati zaposlovanje novih zdravnikov, čeprav vemo, da je to dodaten problem in da je tudi novih zdravnikov malo. Vendarle bomo s tem vsem mladim kolegom dali upanje, da se bodo odločili tudi za to specializacijo," poudarja Arzenškova.

Kolektivna odpoved pogodb je skrajen ukrep

Razmere trenutno kličejo po dejanjih iz obupa, so poročali na Planetu. V celjskem zdravstvenem domu vsi družinski zdravniki za prvi maj napovedujejo kolektivne odpovedi pogodb. "Zaenkrat smo se podpisali vsi zdravniki v zdravstvenem domu, pripravljeni so se podpisati tudi trije zdravniki v dislocirani enoti v Štorah, eden v Vojniku in eden v Dobrni. Upamo, da ne bo tako in da to ne bo potrebno. To je skrajen ukrep," pojasnjuje Skubec Moćićeva.