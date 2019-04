Zdravniška zbornica podpira zdravnike v zahtevi po upoštevanju standardov in normativov

Zdravniška zbornica Slovenije podpira zahteve zdravnikov, da se upoštevajo dogovorjeni standardi in normativi, so zapisali ob nedavni napovedi zdravniškega sindikata Fides, da jih bodo vsi zdravniki in zobozdravniki z junijem dosledno upoštevali.

V zbornici prav tako podpirajo zdravnike v zahtevi, da se "prekliče določilo iz splošnega dogovora, po katerem bodo najbolj obremenjeni zdravniki družinske medicine morali delati še več".

Dialog z zdravstvenimi delavci

Za družinske zdravnike, ki že dlje časa opozarjajo na hude obremenitve, je bila kaplja čez rob namreč splošni dogovor za letošnje leto, ki je spremenil pogoje za odklanjanje novih bolnikov in za zgornjo mejo določil število opredeljenih v posamezni izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). To pomeni, da se je meja za opredeljevanje na bolj obremenjenih območjih še zvišala. V več zdravstvenih domovih so zdravniki že zagrozili z odpovedmi, nazadnje jih je podalo 23 kranjskih zdravnikov.

V zdravniški zbornici se ob kolektivnih odpovedih zato sprašujejo, kaj vse se bo še moralo zgoditi, da bodo politiki in drugi odločevalci doumeli, da se bodo morali pogovarjati z zdravniki in zobozdravniki, če bodo hoteli ohraniti še vedno dober in delujoč zdravstveni sistem.

Foto: Matej Povše

Novi minister za zdravje Aleš Šabeder se je že lotil iskanja rešitev skupaj s predstavniki koordinativnega telesa družinske medicine in ZZZS. A še preden so oblikovali konkretne rešitve in sprejeli ukrepe, so v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (Fides) napovedali, da bodo z junijem vsi zdravniki in zobozdravniki dosledno upoštevali standarde in normative iz modre knjige.

V zdravstvu ni vse črno

Predsednik vlade Marjan Šarec je v četrtek zvečer ocenil, da v zdravstvu "ni vse tako slabo, zanič in črno, kot nam rišejo", in pomirjal, da ljudje ne bodo ostali brez zdravnika. Po njegovih besedah je sicer nerealno pričakovati rešitve za nakopičene težave v tednu dni, kot zahtevajo zdravniki, verjame pa, da jih bodo našli in da bo politika znala stopiti skupaj.

Foto: Bojan Puhek

Na njegove navedbe so se danes odzvali v Fidesu. Poudarili so, da se v sindikatu zelo dobro zavedajo resnosti in časa, "ki bo potreben za reševanje zavoženega zdravstva". Njihovo pričakovanje je bilo izraženo na simbolni ravni in ne pomeni, da je probleme možno rešiti v enem tednu, temveč da je zadeve treba začeti reševati danes in jih ne prelagati na jutri, so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem so spomnili, da so ves čas opozarjali na probleme in ponujali rešitve političnim odločevalcem, ki pa so bili za predloge zdravniških organizacij brez posluha. Šarec je, kot navajajo v Fidesu, že dvakrat zavrnil njihov predlog za sestanek, na katerem so mu želeli predstaviti glavne probleme in predlagati možne rešitve.