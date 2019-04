Slovenska zdravnica se je iz tujine želela vrniti domov, vendar naleta na hladen tuš #video

Slovenska zdravnica na delu v Avstriji je preobremenjenim družinskim zdravnikom ponudila svojo pomoč, a doživela hladen tuš. Na zdravniški zbornici in na ministrstvu so njeno ponudbo, da se vrne na pomoč v Slovenijo, gladko zavrnili.

Špela Šalamon je na svojem Facebooku zapisala: Tudi sama sem želela pomagati, zato sem poslala vprašanje na Zdravniško zbornico, katere izmed v tujini opravljenih vsebin bi se mi priznale v namen specializacije družinske medicine. Če seštejem domače in tuje izkušnje, imam namreč čez palec ravno dovolj, da bi lahko šla delat izpit iz družinske medicine in ob tako kritičnem času vskočila v kakšno preobremenjeno ambulanto.

32-letna zdravnica je pred kratkim pustila službo zdravnice v avstrijskem Gradcu in se vrnila domov, ker želi dokončati doktorat na medicinski fakulteti v Mariboru. V tem času je želela pomagati slovenskemu zdravstvu in vskočiti v ambulanto družinske medicine.

"Lahko kandidira na razpisu"

Foto: STA Odgovorili pa so ji naj se najprej prijavi na razpisano delovno mesto specializacije družinske medicine (in plača nekaj sto evrov za zdravniški pregled in papirje), potem pa ji bodo mogoče povedali, kaj ji bodo priznati. Prav tako so jo odslovili na zdravstvenem ministrstvu, češ da je vse v rokah zdravniške zbornice.

"Lahko kandidira na razpisu za specializacijo in takoj tisti dan, ko ona začne specializacijo, ima ona tukaj službo. Tako da tudi če nima specializacije, pot do službe ni dolga," je za Planet pojasnila Zdenka Čebašek Travnik, predsednica zdravniške zbornice.

Mlada zdravnica pravi, da bi v tem primeru najprej morala plačati 500 evrov za papirje in zdravniški pregled.

"Najprej bi se morala vpisat v zbornico, da bi postala članica, potem bi morala čez postopke, ki so predpisani in če je brez denarja in če pokaže da nima sredstev, lahko zaprosi za denarno pomoč," ji odgovarja Čebašek Travnikarjeva.

Znova bo odšla v tujino

Mlada zdravnica se je po tem, ko je odšla delat v Avstrijo, iz registra naše zdravniške zbornice izpisala. Pošlje pa nam svoje slovensko potrdilo o strokovnem izpitu, ki bi ji službo v Sloveniji tudi omogočil. A zdaj je prepozno, še pove mlada zdravnica. Zaradi odnosa države bom odšla nazaj v tujino.

"Izčrpane smo, ne moremo več"

Čeprav izgoreli in izčrpani, pa na svojih delovnih mestih še vedno ostaja tehniki zdravstvene nege in medicinske sestre. "Že nekaj zadnjih let smo medicinske sestre opozarjale, izčrpane smo, ne moremo več," pravi Petra Majcen, diplomirana medicinska sestra v UKC Ljubljana.

Ob tem pa še opozorilo s strani predsednice zdravniške zbornice. "Leta 2020 bo tudi v Sloveniji začela veljati evropska direktiva, ki vsem zaposlenim v Evropski uniji, torej tudi zdravstvenim delavcem z vsemi možnimi nadurami in dežurstvi, prepoveduje delati več kot 48 ur na teden," dodaja Čebašek Travnikarjeva.