Poslanci tudi o težavah medicinskih sester in družinskih zdravnikov

Člani parlamentarnega odbora za zdravstvo bodo danes na zahtevo Levice razpravljali o stanju na področju zdravstvene in babiške nege, v petek pa jih na zahtevo NSi čaka še razprava o problematiki družinskih zdravnikov. Zadnjo težavo bi lahko rešil tudi prihod 55 tujih zdravnikov, predlog odredbe, ki to omogoča, pa je v javni razpravi do danes.

V poslanski skupini Levica ocenjujejo, da je stanje na področju zdravstvene nege alarmantno. Med drugim so opozorili na nujnost sprejetja dokumenta, ki določa poklicne aktivnosti ter kompetence v zdravstveni in babiški negi.

Zapletlo se je, ker so pristojni sindikati in zbornica vztrajali pri dokumentu, ki ga je pripravil razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno in babiško nego, ta pa za ministrstvo za zdravje ni bil sprejemljiv. So se pa v sredo na srečanju sindikatov z ministrom za zdravje Alešem Šabedrom dogovorili o časovnici usklajevanj ministrstva in stroke zdravstvene nege o tem dokumentu. Prvi operativni sestanki bodo prihodnji teden.

Danes se izteče javna razprava o odredbi o možnosti uvoza zdravnikov iz tujine

Petkovo nujno sejo odbora pa so zahtevali poslanci NSi, ki opozarjajo na pereč problem preobremenjenih družinskih zdravnikov. Obe seji sta bili sicer sklicani že prej, a zaradi vmesnega časa brez ministra za zdravje niso imeli sogovornika na vladni strani, zato so razpravi preložili.

Danes se sicer izteče tudi javna razprava o odredbi o možnosti uvoza zdravnikov iz držav, ki niso članice EU, ki bi omogočila prihod 55 tujih zdravnikov družinske medicine. O aktualnih razmerah v osnovnem zdravstvu se bodo danes oglasili tudi predstavniki koordinacije zdravniških organizacij.