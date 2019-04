Šabeder za skupno mizo s predstavniki Fidesa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister za zdravje Aleš Šabeder se bo dopoldne sestal s predstavniki Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije - Fides. V Fidesu so namreč pretekli teden napovedali, da bodo vsi zdravniki z junijem delali dosledno po modri knjigi standardov in normativov.

Kot je ob napovedi dogodka poudaril predsednik sindikata Konrad Kuštrin, se zdravniki ne čutijo odgovorni za krizne razmere v družinski medicini in zdravstvu. Strinja se sicer, da je novi minister za zdravje Aleš Šabeder padel v težke okoliščine, za katere ni odgovoren, a to ne more biti razlog, da ne bi takoj ukrepal.

Sindikat delavcev v zdravstveni negi za zdaj brez sestanka s Šabedrom

Na ministrovo vabilo za srečanje medtem še vedno čakajo v Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije, kjer so ob napovedi Fidesa opozorili, da so del zdravstvenega tima in da se kakršnikoli prenosi aktivnosti v smislu razbremenitve zdravnikov, ki bi se dotikali medicinskih sester, ne smejo zgoditi brez njih.

Za sestanek so zaprosili že kmalu po imenovanju Šabedra za ministra, a v ponedeljek še niso dobili nobenega povabila. Danes ali v sredo bodo ministra spet pozvali, da se srečajo v najkrajšem mogočem času, so napovedali.

Šabeder ne izključuje možnosti uvoza tujih zdravnikov

Šabeder se je že sestal z vodstvi zdravstvenih zavodov, kjer so razmere najbolj kritične, predstavniki sindikata Praktikum, pa tudi koordinativnega telesa družinske medicine in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Za zdaj je napovedana čimprejšnja objava za specializacije iz družinske medicine, ki pa še ne bo imela takojšnjega vpliva na razbremenitev zdravnikov, minister pa je podpisal tudi odredbo o možnosti uvoza zdravnikov iz držav, ki niso članice EU. Prav tako na ministrstvu načrtujejo spremembe splošnega dogovora za letošnje leto.