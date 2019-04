Dimne bombe, nočne izposoje in pretepi: incidenti na avtobusih LPP #video

Avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) so bili v zadnjih letih kar nekajkrat tarče vandalizma in prizorišče incidentov, ki so se končali tudi z nasiljem. Nekdo je v avtobus na redni vožnji, v katerem so bili potniki in voznik, vrgel dimno bombo, nekdo drug si je avtobus izposodil sredi noči in se z njim vozil na parkirišču, dogajajo se tudi pretepi med vozniki in potniki.