Ekskluzivno: poglejte si, kako so policisti prijeli ugrabitelja avtobusa #video

Ugrabitelj, sicer stari znanec policije, je na avtobus 6B vstopil na postajališču Ajdovščina, pri postajališču Drama pa vozniku ukazal, naj zapelje proti avtocesti. Devetinštiridesetletnik je med vožnjo vozniku in sedmim potnikom grozil, da jih bo ubil.

Voznik avtobusa je eni od bližnjih policijskih patrulj z rokami in uporabo luči signaliziral, da je nekaj narobe. Ko je na semaforju prevozil rdečo luč, se je policistoma to zazdelo sumljivo. Pred priključkom na avtocesto na Barju so policisti avtobus ustavili.

Vodja sektorja za organizirano kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana Stojan Belšak je pojasnil, da je po ustavitvi avtobusa ugrabitelj izstopil, po informacijah Planeta naj bi šlo za Primoža Zupana, in začel bežati. Ravno tako ni upošteval ukazov, naj odvrže predmet, s katerim je grozil. Policista sta pri prijetju osumljenca uporabila plinski razpršilec, da jima ga je uspelo obvladati. Devetinštiridesetletni moški je za tem omedlel in umrl.

V preteklosti razbijal stekla

Sicer pa to ni prvo kaznivo dejanje, ki ga je zgrešil ugrabitelj Zupan. Policija ga je v preteklosti obravnavala zaradi več različnih kaznivih dejanj in prekrškov z elementi nasilja.

"Večkrat je nasilno nastopal proti uradnim osebam, med kaznivimi dejanji so tudi poškodovanje tuje lastnine, povzročitev lahke telesne poškodbe, nasilje v družini, protipraven odvzem prostosti v povezavi z nasiljem v družini, kršitev nedotakljivosti stanovanja in zatajitev," je pojasnil Belšak.

Nazadnje so ga marca letos obravnavali medvoški policisti po tem, ko so jih obvestili, da v enem od stanovanjskih blokov v Ljubljani z gasilnim aparatom razbija vrata in stekla. "Gasilni aparat je takrat tudi sprožil. Pozneje so ga obvladali policisti, prav tako je potreboval zdravniško pomoč. Začasno je bil hospitaliziran," je razlagal Belšak.