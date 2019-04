Zasebni detektiv o ugrabitvi avtobusa: Policiji je varnost spolzela iz rok

Zasebni detektiv in nekdanji policist Franc Strle poudarja, da bi morala policija narediti veliko več za varnost in zaščito ljudi.

Foto: Planet TV

V prestolnici je 48-letni Kranjčan v četrtek pozno zvečer ugrabil mestni avtobus. Kot smo poročali na Siol.net, je po vstopu v vozilo začel z izvijačem groziti vozniku, nato pa je njemu in potnikom zagrozil, da jih bo ubil.

Ena od potnic je poklicala policijo, ki je ugrabljeni avtobus ustavila. Moškega so po ustavitvi avtobusa prijeli policisti, za tem pa je omedlel. Kljub oživljanju je napadalec nato umrl.

Strle: Policija in ministrstvo življenja ljudi in premoženja ne varujeta zadovoljivo

Zasebni detektiv Franc Strle v luči omenjenega incidenta, ki se k sreči ni končal z dodatnimi smrtnimi žrtvami, poudarja, da bi ministrstvo za notranje zadeve in policija morala narediti več za varnost in zaščito državljanov. "Njihova izključna naloga je, da varujejo življenje ljudi in premoženje. Te naloge ne opravljajo oziroma jo opravljajo, ampak ne zadovoljivo," meni Strle.

Foto: STA

Prepričan je, da je policiji varnost spolzela iz rok: "Mi smo preveč razkrojena družba, vsi imamo preveč pravic. Ena mačka lahko terorizira celotno urbano naselje." Ko gre za napadalca, Strle domneva, da je imel duševne težave, s katerimi se je spoprijemal dlje časa.

"To ni budilka, ki se vklopi ob petih zjutraj. Ne vemo, kakšne težave je imel, zagotovo pa so se te pojavile že prej. Če je imel moški težave in je bil delikventen, bi morali že prej ustrezno ukrepati," je prepričan zasebni detektiv.

"Še vedeli niso, da takšen človek obstaja, niti ga niso spremljali"

Strle ob tem opozarja, da bi incident lahko povzročil več smrtnih žrtev: "Splet okoliščin je bil tak, da napadalec voznika in potnikov ni ubil ter da se ni zgodila prometna nesreča. Policija je potem ustavila avtobus, če je pri tem uporabila čezmerno silo, bo to pokazala obdukcija. Je imel pa ta moški zagotovo že prej duševne težave, hodil naokrog po cestah in pločnikih, in tudi v tem je problem."

Ob tem navaja primer, ko so policisti na avtocesti lovili voznika, ki je prekoračil dovoljeno hitrost in vozil 190 kilometrov na uro. "Ta voznik s svojim nespametnim ravnanjem ni predstavljal tako velike nevarnosti za druge, pa so policisti vseeno drveli za njim, da so mu dokazali, da je z dobrim avtom norel po dobri cesti. Niso pa imeli volje in časa, da bi poskrbeli za posameznike, ki so dosti bolj nevarni za družbo. Če govorimo o tej ugrabitvi avtobusa, še vedeli niso, da takšen človek obstaja, niti ga niso spremljali," dodaja Strle.