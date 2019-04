Avtobus LPP ugrabil 49-letni Kranjčan, pred tem je grozil tudi na avtobusu Arrive #video

V središču Ljubljane je v četrtek pozno zvečer avtobus Ljubljanskega potniškega prometa ugrabil 49-letni Kranjčan. Policija je potrdila informacije Siol.net, da so osumljenca po ustavitvi avtobusa pridržali, nato pa je začel izgubljati zavest. Čeprav so napadalca oživljali, je ta kasneje umrl na kraju nesreče. Osumljenec je eno uro pred dogodkom grozil tudi na avtobusu Arrive, ki je vozil proti Kranju, septembra lani pa je v središču Kranja grozil z razstrelitvijo.

Kot smo ekskluzivno poročali na Siol.net, je na avtobus LPP v četrtek pozno zvečer vstopil moški srednjih let, oblečen v črno, s sončnimi očali, svetlih las in rahlo plešast. 49-letni Kranjčan, po informacijah Planeta naj bi šlo za Primoža Zupana, je na avtobus vstopil na postaji Ajdovščina.

Pri postaji Drama je nato voznika z grožnjami in nevarnim predmetom prisilil, da ga je odpeljal proti avtocesti. Med vožnjo je vozniku in sedmim potnikom zagrozil, da jih bo ubil. Pred priključkom na avtocesto na Barju so policisti avtobus ustavili.

Osumljenec po ustavitvi avtobusa poskusil zbežati

Po besedah vodje sektorja za organizirano kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana Stojana Belšaka so policisti takoj po prejetem obvestilu poskušali izslediti avtobus. Kot so poudarili, je voznik avtobusa eni od bližnjih policijskih patrulj z rokami in uporabo luči signaliziral, da je nekaj narobe. Ko je na semaforju prevozil rdečo luč, se je policistoma to zazdelo sumljivo. "Medtem smo prejeli več klicev, da je na avtobusu moški, ki je prisilil voznika, da je skrenil z začrtane proge," je pojasnil Belšak.

Stojan Belšak: Voznik je policijo opozarjal, da na avtobusu nekaj ni v redu. Video: Planet.

Potem ko sta policista ustavila vozilo, je moški po besedah Belšaka izstopil iz avtobusa in začel bežati: "Hkrati ni upošteval ukazov, naj odvrže predmet, s katerim je grozil. Osumljenec se je potem tudi obrnil in zamahnil proti policistoma. Policista sta uporabila plinski razpršilec, nato jima je uspelo obvladati osumljenca," je povedal Belšak. Osumljenec je za tem omedlel.

"Policisti so takoj odstranili prisilna sredstva in ga začeli oživljati. Ko so reševalci prišli na kraj dogodka, je bil osumljenec še živ. Reševalci so nadaljevali oživljanje, ampak je osumljenec nato žal umrl," je pojasnil Belšak in dodal, da vseh informacij o tem, kaj se je dogajalo na avtobusu, na policiji še niso zbrali.

Ugrabitelj že prej grozil na avtobusu Arrive Fotografija je simbolična. Foto: STA Eno uro pred dogodkom na avtobusu LPP je moški z izvijačem grozil tudi na avtobusu Arrive. Takole so nam dogajanje opisali v omenjenem avtobusnem podjetju: "Lahko potrdimo, da je včeraj ob 20. uri na avtobusni postaji Ljubljana na avtobus, ki vozi na liniji Ljubljana–Bled, vstopil moški brez vozovnice. Voznik avtobusa ga je pozval k plačilu vozovnice, kar je ta tudi storil. Ko je avtobus odpeljal, je omenjeni potnik vstal ter z izvijačem začel groziti potnikom in vozniku. Voznik avtobusa je na naslednjem postajališču pri Tivoliju ustavil avtobus, odprl vsa vrata avtobusa in poklical policijo. Omenjeni potnik je zapustil vozilo. Policija je naredila zapisnik o dogodku. Nihče na avtobusu ni bil poškodovan." V Arrivi pravijo, da so ponosni na voznika, ki "je v izredni situaciji ravnal preudarno in v prvi vrsti poskrbel za varnost naših potnikov". Na policiji so medtem poudarili, da je moški na omenjenem avtobusu pustil svoj nahrbtnik s predmeti, ki so jih policisti zasegli in zavarovali.

Napadalec v Kranju septembra grozil z razstrelitvijo

Kot je poudaril Belšak, je osumljenec od voznika zahteval, da ga privede do lokacije, ki jo je navedel. Po do zdaj zbranih podatkih napadalec ni izrazil drugih zahtev, je pa prisotnim grozil, da jih bo ubil. Na ljubljanski policijski upravi v zvezi z incidentom preiskujejo sum ugrabitve. Avtomobil osumljenca so našli blizu ljubljanske glavne avtobusne postaje, v naslednjih urah ga bodo pregledali.

Poglejte celotno novinarsko konferenco:

Novinarska konferenca policije o ugrabitvi avtobusa v Ljubljani. Video: Planet.

49-letni Kranjčan je sicer stari znanec policije, večkrat so ga obravnali zaradi različnih kaznivih dejanj in prekrškov z elementi nasilja. Policisti so izpostavili, da je napadalec septembra lani v prostorih kranjske enote za javna plačila grozil, da se bo razstrelil, prejšnji mesec pa je z gasilnim aparatom v enem od ljubljanskih blokov razbijal stekla in vrata.

Na vprašanje, ali obstaja povezava med uporabo prisilnih sredstev in smrtjo osumljenca, je Belšak odgovoril, da bo vzrok smrti pokazala obdukcija. Prav tako ni hotel špekulirati, ali je bil osumljeni med dogodkom pod vplivom nedovoljenih substanc.

Na vprašanje, zakaj so nekateri potniki morali kar trikrat klicati na operativni center, da so dobili zvezo, na policiji odgovarjajo, da so v centru takoj odgovorili na tri klice, povezane z dogodkom na avtobusu.