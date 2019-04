Ugrabitelj avtobusa v Kranju lani grozil z razstrelitvijo #video

49-letni Kranjčan, ki je v Ljubljani sinoči ugrabil mestni avtobus s potniki in voznikom, po posredovanju policije pa je umrl na kraju dogodka, ima za seboj bogato policijsko kartoteko. Septembra lani je med drugim v prostorih kranjske enote uprave za javna plačila grozil z razstrelitvijo. Pogajanja s policijskim pogajalcem so propadla, posredovati so morali specialci. Nazadnje je osumljenec konec prejšnjega meseca v enem od blokov v Ljubljani razbijal vrata in stekla z gasilnim aparatom, pri čemer je aparat tudi sprožil.