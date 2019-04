Drama v prestolnici: neznanec ugrabil avtobus LPP, ena oseba umrla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na avtobus Ljubljanskega potniškega prometa, ki je vozil na liniji 6B, je malo pred 9. uro zvečer vstopil potnik in voznika - domnevno z izvijačem - prisilil, da je zavil s trase ter peljal v smeri ljubljanske obvoznice. Po posredovanju voznika je avtobus ustavila policija, ki je nato potrdila, da je dogodek terjal eno žrtev, po neuradnih informacijah Dela naj bi šlo za storilca.

Policija je bila o dogodku na enem izmed avtobusov potniškega prometa v Ljubljani obveščena malo pred 21. uro.

"Potrdimo lahko, da je ena oseba umrla," nam je povedala Nataša Pučko s policijske uprave Ljubljana. Po poročanju Dela naj bi šlo za samega storilca, česar Pučkova ne more potrditi, saj so policisti in tožilec še na kraju dogodka.

Priseben voznik in potnica preprečila tragedijo?

Direktor LPP Peter Horvat pa je za Delo pojasnil več okoliščin dogodka. Povedal je, da je "nekaj pred deveto uro zvečer na avtobus mestne linije 6B, namenjen proti Dolgemu mostu, vstopil neznanec, ki je voznika z izvijačem prisilil, da je z avtobusom zavil proti južni obvoznici. Grozil mu je, da ga bo ubil. Voznik je ohranil prisebnost in namerno prevozil rdeč semafor, zaradi česar so se za avtobusom podali policisti. Medtem je policijo uspela poklicati tudi ena izmed potnic na avtobusu. Zatem naj bi policisti avtobus zaustavili in skušali storilca zajeti, a naj bi bil po neuradnih podatkih pri tem ubit.."

Iz poročanja Dela bi lahko razumeli, da je storilca ubila policija, a po naših neuradnih informacijah to ne drži. Strelno orožje ni bilo uporabljeno, so nam povedali viri, ki ne želijo biti imenovani.

Ali je žrtev res storilec in kaj je bil vzrok smrti, bo predvidoma znanega po koncu ogleda. Nihče drug od potnikov naj ne bi bil poškodovan.

Policija za zdaj skopa z informacijami

To informacijo so nam ob 23.30 uri posredovali z ljubljanske policijske uprave:

Zaradi aktivnosti policistov, ki ta trenutek še intenzivno potekajo, lahko zgolj potrdimo, da smo bili nekaj pred 21. uro obveščeni o varnostnem dogodku na enem izmed avtobusov potniškega prometa v Ljubljani. Potrdimo lahko tudi, da je ena oseba umrla. Okoliščine dogodka policisti še preverjajo, zato bomo več informacij posredovali kasneje.

Večerna zapora avtocestnega izvoza

Zaradi dogodka je bil ob 23.30 uri še vedno zaprt avtocestni izvoz Ljubljana-center v obe smeri.