Enkratna vožnja z LPP od danes naprej dražja

Kot so v sporočilu za javnost izpostavili v LPP, bo uvedba dveh novih vrst vozovnic stalnim uporabnikom omogočila cenejša potovanja. Letno splošno neprenosljivo vozovnico bodo lahko potniki kupili od danes vse do 20. decembra za sorazmerno nižjo ceno, ki bo znašala 273,75 evra. Letno upokojensko neprenosljivo vozovnico pa bodo lahko upokojenci v tem obdobju kupili za 165 evrov.

Obe vrsti vozovnic bosta veljali po nakupu do 5. januarja 2020

Nakupe celoletnih vozovnic bodo potniki, ki še nimajo Urbane, prvo leto uvedbe morali opraviti na Potniškem centru LPP na Bavarskem dvoru, na Avtobusni postaji Ljubljana ali na prodajnem mestu PAV na Vrhniki. Če pa mesečno vozovnico že imajo, lahko celoletno vozovnico kupijo na vseh prodajnih mestih LPP, so pojasnili v podjetju.

V LPP so še izpostavili, da želijo v skladu z občinsko celostno prometno strategijo in s ciljem povečevanja uporabnikov javnega prometa povečati število uporabnikov terminskih vozovnic na 90-odstotni delež uporabnikov, kar bi tudi omogočilo razmislek o uvedbi vstopa na vsa vrata. Foto: Ana Kovač

Vozovnica za enkratni prevoz s prestopanjem v okviru 90 minut od prve validacije v prvem območju se bo medtem z današnjim dnem podražila za 10 centov in bo znašala 1,30 evra, posledično pa bodo na LPP prilagodili tudi ceno vrednostnih vozovnic v drugem in tretjem območju, in sicer na 1,75 evra in na 2,70 evra.