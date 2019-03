Janković napovedal garažno hišo ob živalskem vrtu

Iskanje prostega parkirnega prostora v prestolnici je lahko kar naporen opravek, tako pa je tudi ob zanimivih turističnih točkah, kamor spada tudi Ljubljanski živalski vrt.

Ob Večni poti, kjer je živalski vrt, ima asfaltirano parkirišče sto parkirnih mest, drugi pa morajo prostor iskati ob Večni poti ali pa bližnjih gozdičkih. Letno živalski vrt obišče okrog 300 tisoč ljudi.

Ideja stara že 15 let

Na proslavi ob 70-letnici živalskega vrta, kjer so med drugim pokazali novo ogrado za leve, je bil tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Napovedal je naložbo, ki bi rešila divje parkiranje po gozdičkih – gradnjo garažne hiše nasproti živalskega vrta.

Ideja o garažni hiši ob Večni poti sicer ni nova. Zapisana je bila v zazidalnem načrtu za urejanje območja okrog Biotehniške fakultete (ki je v neposredni bližini ZOO) iz leta 2004, ko je Ljubljani županovala še Danica Simčič.

Lani sprejeli spremenjen zazidalni načrt

Do zdaj je projekt miroval, lanskega maja pa so na občini sprejeli spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta, v katerem ugotavljajo, da so se nekatere potrebe uporabnikov spremenile in da je zato je treba "izboljšati tudi dostope in mirujoči promet z upoštevanjem Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter ZOO Ljubljana."

"S sprejetjem sprememb in dopolnitev ZN bo omogočen nadaljnji razvoj območja in izboljšanje mirujočega prometa," so zapisali v popravljenem zazidalnem načrtu.

320 parkirnih mest

Garažna hiša naj bi bila v dveh etažah, prvotnih 320 parkirnih mest pa so v novem zazidalnem načrtu povečali na 450, o podrobnostih garažne hiše odgovarjajo na mestni občini Ljubljana. Zemljišča, kjer bo stala garažna hiša, so v lasti občine in Univerze v Ljubljani.

Drugih podrobnosti, kdo bo financiral gradnjo, kdaj se bo ta začela in kdaj bo končana, na Molu ne odgovarjajo. "O preostalih podrobnostih projekta je še prenagljeno govoriti," pravijo.

Nazadnje zgradili Kozolec II

Gradnja garažne hiše Kozolec II pri Bavarskem dvoru se je zaradi finančnih težav investitorja zamaknila za več let. Foto: Bor Slana Občina ima v preteklosti že nekaj izkušenj z gradnjo garaž. Poleti 2017 so dokončali gradnjo Kozolca II, kjer je skupna naložba znašala nekaj čez pet milijonov evrov, prvotno pa je bila mišljeno kot javno-zasebno partnerstvo, vendar je gradnjo sama končala občina. Zato se je odločila zaradi finančnih težav zasebnega partnerja Zil inženiring in z njimi prekinila pogodbo. Primer sta reševala z arbitražo, vendar še vedno nista razrešila vsega, po poročanju Dnevnika pa je Nil proti občini vložil izvršbo.

Pred tem so zgradili garažno hišo pod Kongresnim trgom, kjer je 720 parkirnih mest. Odprli so jo poleti 2011, občina pa je zanjo odštela več kot 22 milijonov evrov. V raziskavi zveze potrošnikov Slovenije je bila med 14 izbrana za najboljšo garažno hišo v njihovem izboru.

Garažna hiša pod tržnico še daleč

Še vedno pa ostaja le na papirju projekt garažne hiše pod ljubljansko tržnico. Janković je gradnjo napovedal med predvolilnimi projekti že leta 2006, vendar je gradnja še daleč. Nazadnje so za Siol.net na občini dejali, da zaradi "zastoja odgovorov glede terminskega plana pridobitve gradbenega dovoljenja in začetka gradnje v tem trenutku ne moremo podati."

Parkirna hiša pod tržnico naj bi sprejela 400 avtomobilov. Foto: MOL

Projekt je ocenjen na več kot 31 milijonov evrov.

Na natečaju pred devetimi leti je zmagal arhitekturni biro Kombinat, ki je projekt že večkrat spremenil. Po zadnji različici naj bi garažna hiša obsegala štiri nadstropja in sprejela 400 avtomobilov, v njej pa bi bil prostor tudi za potrebe tržnice – skladišča, hladilnico in smetnjake.