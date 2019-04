Popravek: Nekdanji kriminalist o ugrabitvi avtobusa: Policiji je varnost spolzela iz rok

Slovenija in tudi Ljubljana se lahko pohvalita z eno od najvišjih stopenjvarnosti v širši okolici. Za to gre zasluga predvsem slovenski policijiskupaj s sodelujočimi subjekti, s katerimi skrbimo za profesionalno izvedbokakovostnih varnostnih storitev, katere bomo ljudem zagotavljali tudi vprihodnje. Slovenija je ena najvarnejših držav na svetu.

Zato izjave nekdanjega miličnika, ki trdi "da je policiji varnost spolzelaiz rok" in je bil nazadnje zaposlen v milici do leta 1989, a nikolikriminalist, kot se predstavlja ter nekdanjega detektiva, ki mu je licencaprenehala veljati februarja 2006, ne morejo biti verodostojna ocena zaargumentirano in strokovno presojo trenutnega stanja varnosti v Sloveniji.Današnje stanje v policiji je povsem neprimerljivo s stanjem in delovanjempolicije izpred 30 let.

S spoštovanjem

Drago Menegalija

Predstavnik Policije za odnose z javnostmi

