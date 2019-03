Bizarna nesreča v Žalcu: BMW X5 izvrtal predor skozi teraso lokala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okrog 16. ure je v središču Žalca voznik terenskega vozila BMW X5 nenadoma zapeljal na drug vozni pas in naravnost skozi teraso lokala, jo povsem razdejal in znova zapeljal na cesto, kjer se je avtomobil močno poškodovan ustavil. Šlo je za izredno srečo v nesreči, saj je sicer dobro obiskan lokal, kjer je na terasi pogosto precej živahno, ob nedeljah zaprt.

Zakaj je voznik izgubil oblast nad vozilom, še ni znano, po neuradnih informacijah, ki smo jih pridobili v uredništvu Siol.net, pa je bil močno opit.

BMW X5 se je ustavil sredi ceste, na pokrovu motorja pa je imel velik senčnik, ki ga je odpeljal s terase lokala na drugi strani ulice. Foto: Matic Tomšič

Kot so nam sporočili s policijske postaje v Žalcu, v nesreči glede na to, da se je zgodila na eni najbolj obljudenih ulic v mestu, skoraj čudežno ni bil nihče huje poškodovan. Po besedah očividca, ki se je mimo prizorišča peljal le nekaj minut po nesreči, naj bi jo sicer skupila kolesar in njegov pes.

Na kraju, kjer je BMW X5 prečkal pločnik in uničil del pregrade parkirišča bližnjega podjetja, je bila nekaj ur po nesreči še vedno pasja posoda za vodo.

Foto: Matic Tomšič

Vozilo dežurne službe žalskega zdravstvenega doma na prizorišču nesreče:

Foto: Matic Tomšič

Osebju lokala, ki so ga poklicali po nesreči, je teraso do večera uspelo za silo zakrpati. Na cesti je še vedno dobro vidna sled vozila BMW, ki mu je srečanje s teraso najverjetneje močno poškodovalo podvozje.

Na spodnji fotografiji je še bolj očitno, da je šlo za veliko srečo v nesreči: kaj če bi v času trka nekdo prečkal prehod za pešce?

Foto: Matic Tomšič

