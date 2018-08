Nenavadna prometna nesreča v Celju, voznica okopala svoj avto

Gasilci med vlečenjem vozila iz celjske fontane. Foto: Miha Tomšič

Celjski poklicni policisti so vozilo izvlekli iz fontane in ga postavili na kolesa ter odklopili akumulator, v fontano pa namestili pivnike, namenjene lovljenju morebitnih izteklih motornih tekočin, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.

Voznica se je v nesreči tudi lažje poškodovala, zato so jo z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Celje.

Kje je fontana, kjer se je zgodila nesreča: