Božički razveselili male bolnike v Mariboru #video

Člani Jamarske reševalne službe Slovenije, preoblečeni v Božičke, so se danes po vrveh spustili s strehe mariborske klinike za pediatrijo in skozi okna pozdravljali otroke v bolniških sobah. Dan prej so tako popestrili bivanje v bolnišnici otrokom v ljubljanski pediatrični kliniki. Zaradi bolezni dihal je malih bolnikov trenutno zelo veliko.

Spust Božičkov s streh slovenskih otroških bolnišnic je tako kot že prejšnja leta priredil Radio Center v sodelovanju z Jamarsko reševalno službo Slovenije. "Božički jamarske reševalne službe se z veseljem odzovemo vabilu Hitradia Center. Vsako leto je lepše videti zadovoljne, nasmejane obraze otrok," je o podvigu povedal predstavnik jamarske reševalne službe Robert Anžič.

Vodja enote za otroško in mladostniško psihiatrijo klinike za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Hojka Gregorič Kumperščak se jim je zahvalila za to "tradicionalno gesto, ki polepša praznike otrokom". "Ni lahko biti bolan v teh časih. To je težko tako za otroke kot mladostnike," je povedala.

Zasedene so vse postelje

Dodala je, da je trenutno bolnih veliko otrok, zato imajo na kliniki za pediatrijo zasedene vse zmogljivosti. "Različni virusi so na pohodu, ob novem koronavirusu in gripi še preostali virusi. Danes je zasedenost klinike 130-odstotna," je povedala. S takšnim stanjem se soočajo že nekaj tednov. "Tega je zdaj ogromno in zbolevajo tako otroci kot starši, pa tudi naši zaposleni, zato imamo tudi kadrovsko krizo," je pojasnila Hojka Gregorič Kumperščak.

Ko jim zmanjka postelj, si pomagajo z zasilnimi ležišči. "Krajšamo hospitalizacije, kolikor je le mogoče," je povedala.

Po poročanju Televizije Slovenija je posebno velik pritisk na urgentno ambulanto, izjemno obremenjene pa so tudi pediatrične ambulante. Dnevno imajo tudi do 40 napotitev, od katerih jih lahko sprejmejo le od deset do 20 odstotkov, je povedal vodja enote za pediatrično pulmologijo Vojko Berce.