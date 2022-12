Bo letošnji božič bel ali zelen? To napovedujejo vremenoslovci.

Popoldne bo na Primorskem jasno, burja bo slabela. V notranjosti pa se bo zadrževala nizka oblačnost, ki se bo občasno trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od –2 do 3, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes in jutri bo v višjih legah in na Primorskem precej jasno, po nižinah v notranjosti se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost. pic.twitter.com/M7RrJK0doe — ARSO vreme (@meteoSI) December 18, 2022

Temperature krepko pod ničlo

Začetek tedna bo na Primorskem in v višjih legah pretežno jasen, občasno bo povečana visoka koprenasta oblačnost. V notranjosti Slovenije bo precej megle ali nizke oblačnosti, ki se lahko zadržuje ves dan.

Najnižje temperature bodo od –7 do –3, v alpskih dolinah do –10, na Goriškem in ob morju od –3 do 1, najvišje dnevne od –2 do 2, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

V torek se bo od jugozahoda pooblačilo, podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo, predvsem na Primorskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Ponekod bo pihal jugozahodnik, otoplilo se bo.

Po napovedih meteorologov vreme okoli božičnih praznikov ne bo nič kaj zimsko in vse kaže, da tudi letos ne bomo imeli belega božiča.