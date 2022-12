Božična večerja: navdušite z vrhunsko pečenko in izbranimi peninami

Do božiča že nestrpno odštevamo in načrtujemo družinsko srečanje, da bo tudi letos vse minilo v prijetnem vzdušju. Ker je uspeh božične večerje odvisen tudi od pravočasnega načrtovanja, vam predlagamo dva odlična recepta, s katerima boste navdušili svoje goste.

Ne glede na to, ali se dobimo ob preprostih prigrizkih, svečani večerji ali bolj sproščenem pogrinjku, je dobro, da poskrbimo, da je miza slavnostno pripravljena in da si vzamemo čas za druženje.

Ideje za praznično pogostitev:

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Pri tem nikakor ne smemo pozabiti na tisto, kar pričara pravo praznično harmonijo: vrhunska penina v visokih kozarcih, kjer lahko opazujemo bleščeče verižice mehurčkov, ki poudarijo trenutek in jedem dodajo tisto piko na i. Ko se v kozarcu zablešči ohlajeno peneče vino, lahko uživamo v različnih barvah, aromah in polnih okusih, ki odlikujejo vrhunske penine Radgonskih goric.

Kako okušamo peneče vino?

V Radgonskih goricah so se odločili za celovito prenovo podobe linije penin. Razlikovanje med peninami bo lažje, saj so ustvarili večjo razliko med barvami posameznih okusov. Prenovili so tudi logotip podjetja ter oblikovali novo embalažo. Vino z zaščitenim geografskim poreklom je bolj kakovostno in pristno. Ko degustiramo vino, se osredotočamo na njegov videz, arome, okus in intenzivnost. Izbira vina je zelo osebna, vseeno pa lahko navedemo nekaj značilnosti penečih vin, na katere smo pozorni ob degustaciji.

Kozarec ob nalivanju vedno nagnemo, ker s tem ohranimo v vinu več ogljikovega dioksida. Malo počakamo, da se pena umiri, in vino dotočimo tako visoko, da vedno pustimo dovolj prostora za lahno vrtenje vina v kozarcu, s čimer sprostimo manj hlapne arome, ki potrebuje tako spodbudo.

Vonje najprej vdihnemo samo z nosom, nato naredimo požirek, vino zadržimo v ustih in ga razpršimo po ustni votlini. Tako sprostimo težje hlapne arome, ki skozi nosni del žrela spet pridejo v nos, in si ustvarimo mnenje o intenziteti in sestavljenosti zaznav. Finesa arom in eleganca okusa sta najpomembnejša znaka kakovosti penečih vin.

Lastnosti, na katere smo pozorni ob okušanju:

Videz: Pri barvi in odtenkih dopuščamo različne možnosti, če le ni pretiranih rjavkastih odtenkov. Večja obstojnost pene in venca na robu kozarca ter dolgo iskrenje so zagotovo znaki višje kakovosti. Če so mehurčki zelo drobni in je verižic veliko, to prav tako govori o vrhunski tehnološki izvedbi.

Vonj: Če ne gre za aromatične sorte, kot sta na primer traminec ali muškat, je večina penečih vin precej nevtralnega vonja, saj se pričakujejo predvsem fine aromatske zaznave, pri katerih se prepletajo cvetno-sadne, rastlinske, balzamične in druge arome, med katerimi velja posebej poudariti tiste, ki nas spomnijo na brioš, kvas, orehe, lešnike, maslo, citruse, ananas, kakav, suho sadje in med.

Okus: Okus naj bo uravnotežen med kislostjo in sladkostjo, čeprav naj bo kislost vodilna. Pričakovani kakovostni značilnosti penečega vina sta okušalna eleganca in srednja polnost brez trpkih not. Še posebno pa je pomembno, da v ustih mehurčki ne eksplodirajo, temveč se kremasto porazgubijo.

Pri proizvodnji penin sta najpomembnejši dve metodi: klasična metoda (Zlata radgonska penina) in metoda charmat (Srebrna radgonska penina). Bistvena razlika med njima je, da pri klasični drugo vrenje poteka v steklenicah, pri metodi charmat pa v jeklenih visokotlačnih tankih.

Chef priporoča: capuccino bučna juha in svinjska pečenka po vinogradniško

Radgonske gorice so julija odprle RG bistro, kjer strežejo odlično lokalno hrano, pripravljeno na sodoben način in z vključenimi sestavinami ponudbe lokalnih dobaviteljev. RG bistro združuje vrednote trajnosti, lokalnosti in sodobnosti in je odlična postojanka za vse gurmane in ljubitelje lokalnih okusov, ki se strinjate, da se k slastnemu grižljaju najbolje prileže radgonska penina.

Avanturistično razpoloženi se lahko prepustite degustacijskemu meniju chefa Aleksandra Uroševića, vsak teden pa jedilnik začinijo še s posebno ponudbo in nedeljskim chefovim priporočilom za razvajanje brbončic z domačnostjo in slastjo. In z zdravico z mehurčki iz Radgone.

Njihov chef Aleksander Urošević je pripravil recepte za nekaj jedi, ki jih bomo predstavili tudi na Siol.net. Tokrat vas razvajamo z receptom za capuccino bučno juho in svinjsko pečenko po vinogradniško.

Sestavine za šest oseb:

1,2 kg muškatne buče

400 g čebule

100 g česna

150 g masla

1 dl vinjaka ali konjaka

1 čajna žlička curryja

1 čajna žlička majarona

1 čajna žlička muškatnega oreščka

sol in poper po okusu

za okras in okus 100-odstotno bučno olje

Priprava:

Muškatno bučo operemo, olupimo in narežemo na kocke. Naložimo v pekač na peki papir in pečemo v pečici na 200 °C od 10 do 12 minut.

V tem času v večjem loncu na maslu prepražimo čebulo in česen do zlatorumene barve. Dodamo začimbe in zalijemo z 1 dl konjaka.

Popečeno bučo dodamo v karamelizirano čebulo, zalijemo z vodo, da dodobra pokrije vse sestavine, in dodatno kuhamo še 45 minut. Ko se vse lepo zreducira in zmehča, s paličnim mešalnikom vse skupaj pretlačimo in zmešamo. Solimo in popramo po okusu.

Juho serviramo na globoke krožnike in dodamo nekaj kapljic 100-odstotnega bučnega olja.

Priporočena penina za spremljavo: Zlata radgonska penina rose, suho Rosé suha Zlata penina je samo iz modrega pinota. Pijemo jo kot aperitiv in za spremljavo raznovrstnih jedi. Opis: nežna lososova barva obljublja živahnost in svežino. Sledijo tipične zaznave jagodičevja z meseno in slamnato aromo, ki dokazujeta dozorelost. Cvetica je zbirka sadnih arom, hruške in agrumov, maline in kruhove skorje. Mladostna in mineralna penina z intenzivnim vtisom. Temperatura serviranja: 6–8 ºC Sommelier priporoča: aperitiv, jastoga, škampe, školjke, predjedi iz zelenjave, testenine s kislo smetano, raviole, kanelone, rižote, gobe, pice, pečenega jagenjčka ali kozlička. IZBERI SVOJO PENINO

(polnjena s kranjsko klobaso)

Sestavine za šest oseb:

2,5 kg svinjskega laks kareja

6 kranjskih klobas

Sestavine za omako:

5 glavic čebule

5 korenčkov

300 g suhe mesnate slanine

300 g suhe salame

2 žlici gorčice

2 dl merlota

začimbe po okusu (sol, poper, majaron, timijan, rožmarin)

olje

Priprava:

Svinjsko pečenko očistimo od žilic in maščobe, z dolgim nožem naredimo luknjo po sredini in jo napolnimo s kranjsko klobaso, ki smo jo predhodno na kratko pokuhali. Tako pripravljeno pečenko začinimo in položimo v naoljen pekač. Pečenko na temperaturi 180 °C z vsake strani pečemo po 15 minut. Ko je z vseh strani popečena, jo malo zalijemo z vodo in nadaljujemo peko na 165 °C še približno eno uro oz. do želene mehkobe mesa.

Medtem ko se pečenka peče, naredimo omako. Čebulo in korenček olupimo ter oboje narežemo na majhne kocke. Mesnato slanino in suho salamo prav tako narežemo na kocke. Na veliki ponvi segrejemo pet žlic olja, na toplo olje dodamo čebulo in jo pražimo, da porumeni. Dodamo korenček, mesnato slanino in suho salamo. Pražimo 15 minut in nato zalijemo z merlotom. Vsaj deset nadaljnjih minut omako pokuhavamo, da se zreducira (do želene gostote), in nato dodamo sok, ki se je izločil pri peki mesa, ter ponovno zreduciramo.

Rezine pečenke prelijemo z vinogradniško omako in jed postrežemo z izbrano prilogo.

Priporočeni penini za spremljavo: Zlata radgonska penina, suho Suho Zlato penino najpogosteje pijemo kot aperitiv. Penina zlatorumene barve, v kateri chardonnay razkrije široko aromo. Dozorela cvetica spominja na melono in zrela jabolka z nepogrešljivo noto po kruhu in praženem. Zaradi prijazno zaokroženega okusa s ščepcem ostanka sladkorja jo najpogosteje izbiramo kot aperitiv. Temperatura serviranja: 6–8 ºC Sommelier priporoča: aperitiv, morske sadeže, ribe, perutnino, testenine s šunko ali lahkimi omakami, omlete … Zlata radgonska penina Millésime, brut "Zlata" spada med tako imenovana peneča vina blanc de blanc ("belo iz belega"), kar pomeni, da je pridelana samo iz chardonnayja. Na vrhu širokega nabora raznovrstnih Zlatih penin je Millésime. Millésime brut je posebnež iz družine Zlatih radgonskih penin. Na to opozarja že sama steklenica, temna in debelušasta, ki obljublja krepkost telesa in polnost okusa. V kozarcu najprej zažari zlata barva, ki jo prekinjajo le nežne verižice finih mehurčkov. Na nosu nas presenetijo že rahlo medene note zrelega sadja ali celo suhih sliv in fig. Ta zrelost se nadaljuje v okusu, kjer pa jo poživi in zaokroži razigrana kislina. Millésime nudi prefinjen, navzven in navznoter neustavljivo privlačen karakter. Poslastica za ljubitelje in poznavalce. Millésime brut odlikuje najmanj petletni, včasih pa tudi deset- ali večletni stik s kvasovko. To so penine, ki bistveno odstopajo od vsega običajnega. Za najbolj izbrane glavne jedi. IZBERI SVOJO PENINO

Odgovorite na nagradno vprašanje in sodelujte v žrebanju za imenitne nagrade, ki jih podarjajo Radgonske gorice.

Minister za zdravje opozarja: "Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju."

Preberite še: