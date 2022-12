Praznični recepti, ki bodo zablesteli ob kozarčku prave penine

Praznične in druge slovesne dogodke najlepše zaznamujemo s kozarčkom iskrivih mehurčkov, ki poskrbijo za čarobnost trenutka, da se nam dogodek za vselej vtisne v spomin. Penine so primerne tudi za bolj vsakdanje trenutke, ko iščemo spremljavo za okusne jedi. Prazniki so odlična priložnost, da večkrat preizkusimo, kako se peneče vino oziroma penina obnese ob različnih jedeh.

Svojim najdražjim lahko letos namesto dragih daril podarite prijetno druženje ob izvrstni hrani v družbi penečega vina, ki bo družinsko pojedino spremenilo v nepozabno doživetje. Povabite jih na večerjo, kjer boste uživali v predjedi iz doma narejenih bučnih testenin s paradižnikom in baziliko. Za glavno jed pa lahko ponudite jesenske piščančje tortilje, ki bodo slasten uvod v vesela decembrska druženja.

Velik poudarek praznični večerji bo dodala spremljava jedi. Tokrat predlagamo, da pri jedi ponudite penino, ki je lažja kot vino, zato se ob hrani zelo dobro obnese.

Najstarejši in največji pridelovalec penin v Sloveniji so Radgonske gorice. V njihovih kleteh nastaja prva prava slovenska penina, ki je vsem znana pod imenom Zlata radgonska penina. Skupaj s Srebrno radgonsko penino, Janževcem in Tramincem s črno etiketo ter drugimi vini in peninami že desetletja spremljajo naše življenjske prelomnice ter tako ustvarjajo najlepše spomine.

Radgonske gorice že od leta 1852 pridelujejo najboljše slovenske penine. Penina je zaščiteno ime oziroma označba, ki nam pove, da gre za slovensko peneče vino, zanj pa morajo biti izpolnjeni trije pogoji. Peneče vino je penina, ko je ta slovenska, kakovostna ali vrhunska in z zaščitenim geografskim poreklom vinorodnih okolišev v Sloveniji. Penine se lahko proizvajajo v vseh devetih vinorodnih okoliših Slovenije iz določenih sort vinske trte po določenih metodah. Šampanjec pa je francosko peneče vino, ki prihaja iz vinorodne regije Šampanje (Champagne).

Katero penino izbrati?

Penine so nepogrešljiv del vsakega druženja in si zaslužijo posebno pozornost, vendar je včasih v bogati ponudbi težko izbrati pravo.

Najbolj prodajana penina v Sloveniji je Srebrna radgonska penina, skupaj z Zlato radgonsko penino že od svojega nastanka leta 1977 ohranjata primat na slovenskem trgu.

Srebrna radgonska penina je pridelana po metodi charmat s sekundarnim vrenjem v tankih iz nerjavečega jekla. Osnovno vino je pripravljeno iz več sort, značilnih za radgonsko-kapelski vinorodni okoliš, vendar izključno iz vina ene trgatve. Srebrna radgonska penina na kvasovkah zori od šest do devet mesecev (Zlata pa najmanj 24 mesecev), zaradi česar nas poživlja z nekoliko lažjim okusom in izrazitejšo sadnostjo. Srebrna penina je lahko suha ali polsuha, kot rose pa je na voljo le sladka.

Najbolj razširjena vrsta penečega vina je brut, ki zaradi vsebnosti do 15 gramov sladkorja na liter penečega vina omogoča raznovrstno uporabo. Večini okusov ustreza vrsta, imenovana sec (polsuho). Zanjo je značilno, da pooseblja ravnotežje med sladkostjo in kislostjo, ki pa se nagiba na stran rahle sladkosti. Peneče vino izrazito sladkega okusa pa je demi sec (polsladko).

Za peneča vina v Evropski uniji obstaja sedem stopenj vsebnosti sladkorja, pri čemer je brut nature najbolj suho peneče vino, ki sploh ni sladko. Na drugi strani pa je peneče vino doux, ki velja za najbolj sladko vino. Večina penečih vin se razvršča nekje med brut nature in doux.

Chef priporoča: jesenska piščančja tortilja in bučne testenine

Radgonske gorice so julija odprle RG bistro, kjer strežejo odlično lokalno hrano, pripravljeno na sodoben način, in pri pripravi jedi vključujejo ponudbo lokalnih dobaviteljev. RG bistro združuje vrednote trajnosti, lokalnosti in sodobnosti in je odlična postojanka za vse gurmane in ljubitelje lokalnih okusov, ki se strinjate, da se k slastnemu grižljaju najbolje prileže radgonska penina.

Avanturistično razpoloženi se lahko prepustite degustacijskemu meniju chefa Aleksandra Uroševića, vsak teden pa jedilnik začinijo še s posebno ponudbo in nedeljskim chefovim priporočilom za razvajanje brbončic z domačnostjo in slastjo. In z zdravico z mehurčki iz Radgone.

Njihov chef Aleksander Urošević je pripravil recepte za nekaj jedi, ki jih bomo predstavili tudi na Siol.net. Tokrat vas razvajamo z receptom za praznične piščančje tortilje in domače bučne testenine s paradižnikom in baziliko.

Praznična piščančja tortilja

Sestavine za 6 tortilj:

600 g piščančjega fileja

2 veliki rdeči čebuli

300 g rdečega zelja

100 g kostanjevega namaza

3 zelene paprike

začimbe po okusu (sol, poper, majaron, timijan)

maslo

120 g kisle smetane

limeta

Kostanjev namaz

120 g pečenega olupljenega kostanja

ščep soli

ščep popra

žlica masla

žlica majoneze

Kostanj pretlačimo in vanj umešamo preostale sestavine.

Omaka iz kisle smetane

V kislo smetano naribamo limeto (količina po okusu) in začinimo s timijanom.

Priprava

Piščančji file narežemo na trakce, začinimo in pustimo odležati.

Rdečo čebulo narežemo na lističe, enako storimo s papriko. Zelje naribamo. Zelenjavo začinimo s soljo, poprom, majaronom in timijanom in jo v ponvi prepražimo. Pripravljeno meso na maslu popečemo do zlato rumene barve.

Tortiljo razprostremo, namažemo s kostanjevim namazom, prek namaza dodamo popečeno zelenjavo in na koncu še sočno piščančje meso. Po želji še dodatno začinimo. Tortiljo skrbno zavijemo, da vse sestavine ostanejo v njej, položimo na dobro ogreto ponev in z vseh strani popečemo, da sestavine ostanejo tople in tortilja hrustljava.

Narejeni piščančji zavitek pod kotom razrežemo na polovico in postrežemo z omako iz kisle smetane.

Priporočeni penini za spremljavo: Zlata radgonska penina, suho Suho Zlato penino najpogosteje pijemo kot aperitiv. Penina zlatorumene barve, v kateri chardonnay razkrije široko aromo. Dozorela cvetica spominja na melono in zrela jabolka z nepogrešljivo noto po kruhu in praženem. Zaradi prijazno zaokroženega okusa s ščepcem ostanka sladkorja jo najpogosteje izbiramo kot aperitiv. Temperatura serviranja: 6–8 ºC Enolog priporoča: aperitiv, morski sadeži, ribe, perutnina, testenine s šunko ali lahkimi omakami, omlete … Zlata radgonska penina rose, suho Rosé suha Zlata penina je samo iz modrega pinota. Pijemo jo kot aperitiv in za spremljavo raznovrstnih jedi. Opis: nežna lososova barva obljublja živahnost in svežino. Sledijo tipične zaznave jagodičevja z meseno in slamnato aromo, ki dokazujeta dozorelost. Cvetica je zbirka sadnih arom, hruške in agrumov, maline, kruhove skorje. Mladostna in mineralna penina z intenzivnim vtisom. Temperatura serviranja: 6–8 ºC Enolog priporoča: aperitiv, jastoga, škampe, školjke, predjedi iz zelenjave, testenine s kislo smetano, raviole, kanelone, rižote, gobe, pice, pečenega jagenjčka ali kozlička

Testo za testenine:

100 g gladke moke

1 jajce

80 g fino mletih bučnih semen

žlica ali dve bučnega olja

1 ščep soli

Sestavine za omako:

100 g paradižnika

1 manjša čebula

2 stroka česna

1–2 ščepa soli

1 žlica suhe bazilike (ali 5 lističev sveže)

2 dl vode

Priprava testenin

V posodo za mešanje ubijte jajce in ga stepite z ročnim pripomočkom za stepanje. V stepeno jajce dodajte mleta bučna semena in ščepec soli. Med mešanjem postopno dodajajte moko. Ko moka vpije jajce, testo zgnetite v srednje trdo kepo. Na kuhinjski pult ali večjo desko nalijte jušno žlico bučnega olja, nanj položite testo in ga dobro pregnetite, tako da postane gladko. Uporabite strojček za izdelavo testenin in pripravite testenine po želeni obliki.

Če strojčka nimate, predlagamo izdelavo rezancev.

Pripravite pomokan papir za peko in nanj položite kroglico testa. Prek folije ga na tanko zvaljajte (debelina približno 2 mm). Tako zvaljano testo obrnite na drugo stran in še enkrat ponovite postopek.

Testo pomokajte, zavijte v rolo in z nožem narežite rezance na debelino 1 cm. Tako narejene testenine pretresajte med prsti, da se rezine razpeljejo. Testenine kuhajte v vreli vodi od pet do šest minut.

Priprava omake

V večji ponvi na maslu prepražite čebulo, dodajte na kocke narezan paradižnik, začinite s soljo in baziliko in zalijte z vodo. V zreducirano omako dodajte skuhane in odcejene testenine in še malo pokuhajte, da se vse sestavine zvežejo.

Testenine servirajte v globokem krožniku, po vrhu naribajte sir (ljutomerski sir Princ) ter okrasite s svežo baziliko.

Priporočena penina: Zlata radgonska penina, zelo suho Zelo suha Zlata radgonska penina stopnje sladkosti brut je primerna kot aperitiv in za spremljavo hladnih predjedi ter ribjih jedi. Opis: je sijoče, svetlo rumene barve in ima močno, stabilno iskrenje. Cvetica in aroma sta si podobni in prineseta enake atribute izjemne sadnosti: zeleno jabolko, hruško, ananas, citruse. Zelo suha, a čisto nič trpka, s pookusom kakava, ki sporoča, da je pred nami vrhunska penina. Temperatura serviranja: 6–8 ºC Enolog priporoča: aperitiv, suhe klobase, domačo salamo, sirove solate z mesom …

Linija penin v prenovljeni podobi

Ker mora tudi tradicija v korak s časom, so se v Radgonskih goricah odločili za celovito prenovo podobe linije penin. "Nova podoba še vedno ostaja prepoznavna v krivuljah etikete. Razlikovanje med peninami v naši ponudbi bo lažje z večjim poudarkom na barvah posameznih okusov," je povedal vodja prodaje Radgonskih goric Sandi Brumen.

Prenovili so tudi logotip podjetja ter oblikovali novo embalažo, ki je zdaj povezana s trajnostno usmerjenostjo: rjav karton po standardu FSC (Forest Stewardship Council) mednarodne neprofitne organizacije, ki promovira trajnostno, do okolja prijazno, ekonomsko sprejemljivo in družbeno pravično gospodarjenje. Prav trajnostna usmeritev je del zgodbe Radgonskih goric s številnimi potrditvami.

Radgonske gorice vključene v zeleno shemo slovenskega turizma RG bistro je ob odprtju prejel mednarodni znak Glamur – užitki ob reki Muri, ki je sinonim za regionalne izdelke okrog Mure med turisti, lokalnim prebivalstvom in podjetji, avgusta pa okoljski standard Green key za oba obrata, RG bistro in RG Dom penine. Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. RG Dom penine je nagrajen tudi z znakom Slovenia Green Attraction za, RG bistro pa z znakom Slovenia Green Cuisine. S tem so Radgonske gorice uradno vključene v zeleno shemo slovenskega turizma, ki je nacionalni program in certifikacijska shema pod krovno znamko Slovenia Green.

