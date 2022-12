Baziliko v Vatikanu bosta že desetič zapored okrasila Slovenca

V Galeriji Družina je bila danes novinarska konferenca floristov Sabine Šegula in Petra Ribiča, na kateri sta predstavila letošnje že deseto božično krašenje Bazilike svetega Petra v Vatikanu. Baziliko bosta okrasila z aranžmaji iz slovenskih božičnih zvezd, zelenja, zlatega evkaliptusa, belih vrtnic, tresk in konstrukcij iz vinske trte.

Floristka Sabina Šegula je razložila, da bo baziliko letos krasilo 32 aranžmajev iz konstrukcije zelenja, ki simbolizira večno življenje, zlatega evkaliptusa, ki se povezuje z zlatim oltarjem bazilike, belih vrtnic in božičnih zvezd treh velikosti. Dekoracija balkona, ki bo poleg božičnih zvezd sestavljena tudi iz tresk in vinske trte, pa bo predstavljala slovensko hribovje.

Slovenija sicer ne spada med hortikulturne velesile

Florista sta povedala, da se na pot okraševanja Bazilike svetega Petra v Vatikanu letos odpravljata že dvajsetič, saj baziliko že nekaj let krasita za veliko noč in božič. "Slovenci vsako leto prispevamo svoj delček v to zgodbo, zadnja leta s sodelovanjem slovenskih podjetij pri proizvodnji orhidej in božičnih zvezd pa odpiramo tudi vrata slovenskemu gospodarstvu," je poudarila.

Ribič je povedal, da Slovenija sicer ne spada med hortikulturne velesile, in dodal, da je ta zgodba uspešna zaradi dobrega sodelovanja vseh Slovencev, ki delujejo v Vatikanu, projekt pa je delno podprt tudi s sredstvi ministrstva za zunanje zadeve. "Ne glede na to, kakšnega prepričanja smo, je cvetje nevidna nit, ki nas povezuje in vedno lepša vse prostore in slovesnosti," je še poudaril.

Letos se bo floristoma pri krašenju pridružila tudi Barbara Jehart iz Vrtnega centra Jehart, kjer so posebej za to priložnost vzgojili božične zvezde, ki bodo krasile baziliko.