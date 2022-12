Bitka s časom v zadevi Balkanski bojevnik #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je le začelo novo, že tretje sojenje v zadevi Balkanski bojevnik. Glavno obravnavo so izvedli, čeprav je večina zagovornikov v imenu svojih klientov zaprosila za preklic. Obe tožilki sta ponovno poudarili, da gre pri tem primeru za bitko s časom, saj imajo sodni mlini le še leto za izrek pravnomočne sodbe, sicer bo primer zastaral.

Obravnave v zadevi Balkanski bojevnik se je tokrat udeležilo kar 11 od 12 obtoženih. Za odsotno obtoženo Suzano Remškar, ki je ni bilo zaradi zdravstvenega pregleda, je senat sprejel sklep, da jo na naslednjo glavno obravnavo privedejo prisilno, razen če se bo za odsotnost pravočasno opravičila. Tožilstvo obtoženim očita dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Višja državna tožilka Blanka Žgajnar je v ta primer vpeta že deset let. "Novega ni nič. Sodba je bila razveljavljena, odločili so tudi o delni izločitvi dokazov, sedaj pa moramo to realizirati," je povedala.

V današnji obravnavi se je zalomilo že ob branju obtožnice. Obramba tožilkama očita, da njune obtožnice niso jasne in da obtoženi ne vedo, za kaj jim sodijo.

"Obtožnica je bila vložena v letu 2010, bila je večkrat modificirana in nazadnje leta 2018. In takrat se nobeni očitki vsebinsko niso spremenili," je dejala Mateja Gončin, okrožna državna tožilka. Zato tožilka obtoženim očita sprenevedanje.

Obramba trdi drugače. "Spreneveda se tožilstvo oziroma se je cel postopek sprenevedalo," je dejal Janez Koščak, zagovornik prvoobtoženega.

Domnevna nejasnost obtožnice je tudi razlog, da se obtoženi danes niso želeli zagovarjati.

Do sedaj so obtoženim sodili dvakrat. Na prvem sojenju je bila večina oproščena, skupaj z domnevnim vodjem združbe Draganom Tošićem. Na drugem sojenju so bili obsojeni. Vrhovno sodišče pa je pred slabim letom sodbo razveljavilo zaradi domnevno nezakonito pridobljenih dokazov.