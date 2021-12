Narkokralja Darka Šarića izpustili v hišni pripor

Darko Šarić je bil obtožen, da je skupaj s svojimi pomočniki v letih 2008 in 2009 v zahodno Evropo pretihotapil več kot 5,7 tone kokaina iz Urugvaja, Brazilije in Argentine.

Darko Šarić je bil obtožen, da je skupaj s svojimi pomočniki v letih 2008 in 2009 v zahodno Evropo pretihotapil več kot 5,7 tone kokaina iz Urugvaja, Brazilije in Argentine. Foto: STA

Šarić je v priporu že od leta 2014. Leta 2018 so ga obsodili na 15 let zapora zaradi tihotapljenja 5,7 tone kokaina iz Južne Amerike, do pravnomočnosti sodbe pa bi Šarić moral počakati v priporu.

Prizivno sodišče pa je danes sporočilo, da ni več razlogov, da bi bil še naprej v priporu, vendar pa še ne more biti popolnoma na svobodi in so mu zato odredili hišni pripor. Kot pojasnjujejo, še vedno obstaja možnost, da bi lahko pobegnil in se začel skrivati pred pravosodnimi organi.

Poleg njega so iz pripora izpustili še Nebojšo Sretenovića, Petra Obradovića in Željka Vujanovića.

Sodišče je poleg tega danes po obravnavi pritožb še odločilo, da bo obravnava na drugi stopnji med 28. februarjem in 11. marcem prihodnje leto.

Drogo so tihotapili na velikih čezoceankah

Poleg Šariča je specializirano sodišče v Beogradu leta 2018 obsodilo še 17 njegovih sodelavcev. Vsak od njih je bil obsojen na od 10 do 15 let zapora.

Šarić je bil obtožen, da je skupaj s svojimi pomočniki v letih 2008 in 2009 v zahodno Evropo pretihotapil več kot 5,7 tone kokaina iz Urugvaja, Brazilije in Argentine. Drogo so tihotapili na velikih čezoceankah.

Srbske oblasti so proces proti Šariću in njegovim pomočnikom začele oktobra 2009 z aretacijo prvih osumljencev in zaplembo okoli dveh ton kokaina v Urugvaju. Proces so pozneje večkrat razširili, sprva pa je potekal brez glavnega obtoženega, ki je poniknil neznano kam. Leta 2014 pa se je vrnil v Črno goro ter nato predal srbskim oblastem.

Operacija proti Šarićevemu narkokartelu pod imenom Balkanski bojevnik je sicer potekala v kar 15 državah, tudi v Sloveniji.