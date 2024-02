Primer Balkanski bojevnik dokončno zastaral

Zadeva Balkanski bojevnik, v kateri so krivdo z izjemo 45-letnega Đemajlija Mandjuke priznali vsi obtoženi, ki so jim očitali trgovanje z drogo, je januarja dokončno zastarala, poroča Večer. Pričakovati je, da bo Mandjuka, ki je sicer prestal triletno zaporno kazen, na sodišče vložil odškodninsko tožbo proti državi, še piše Večer.

Na začetku tretjega sojenja v zadevi Balkanski bojevnik januarja lani je bil Mandjuka edini od skupno 12 obtoženih v zadevi Balkanski bojevnik, ki ni priznal krivde. Vztrajal je, da je nedolžen, in bil nato po aprilski sodbi oproščen. Odslužil je sicer triletno zaporno kazen, na katero ga je sodišče obsodilo na drugem, ponovljenem sojenju. V sredini januarja letos pa je skupaj s svojima zagovornikoma prejel sklep sodišča, da je njegov primer zastaral. Po navedbah Večera je pričakovati, da bo Mandjuka vložil odškodninsko tožbo proti državi zaradi časa, ki ga je preživel v zaporu.

Ostalim obsojenim, ki so na tretjem sojenju krivdo priznali, je sodišče izreklo take kazni, kot jih je v zameno za njihova priznanja predlagalo tožilstvo. Tožilstvo je predlagalo tolikšno dolžino zaporne kazni, kot so jo že prestali, še preden je bila sodba, izrečena v drugem krogu sojenja, novembra predlani razveljavljena na vrhovnem sodišču. Krivdo je januarja lani priznal tudi Anes Selman, edini, ki kazni ni prestal. Tožilstvo je zanj v zameno za priznanje predlagalo tri leta zapora in 70 tisoč evrov denarne kazni. Sodišče je sledilo predlogu tožilstva pri izreku kazni, mu je pa naložilo, da mora plačati 65 tisoč evrov.

Vpletene v zadevi Balkanski bojevnik sicer aretirali že leta 2010

Pristojni organi so vpletene v zadevi Balkanski bojevnik sicer aretirali že leta 2010. Na prvem sojenju je bila zaradi izločitve dokazov večina od 17 obdolžencev spoznana za nedolžne, to sodbo iz leta 2012 je razveljavilo višje sodišče. Na drugem sojenju so bili obsojeni, višje sodišče pa je večini prisojene zaporne kazni znižalo.

Obtoženim v zadevi Balkanski bojevnik je sicer tožilstvo v več kot sto strani dolgi obtožnici očitalo, da so v različnih vlogah v Sloveniji, Italiji, Srbiji in Črni gori organizirali hudodelsko združbo, ki je vsaj v letih 2008 in 2009 na območju Italije hranila in prodajala kokain, še prej pa so večkrat organizirali prevoz kokaina iz Južne Amerike, predvsem Urugvaja, v Evropo. Foto: Ana Kovač

Vrhovno sodišče je nato 26. novembra 2021 razveljavilo obsodilno sodbo, saj se je ta opirala na dokaze, ki jih je slovenska policija po presoji sodišča pridobila nezakonito, s kršitvijo ustavno zagotovljenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zaradi odločbe vrhovnega sodišča bi se morala zadeva končati v dveh letih od izdaje sklepa, torej do 26. novembra letos. Le dva tedna po sklepu vrhovnega sodišča v zadevi Balkanski bojevnik je sicer začela veljati zakonska sprememba, s katero se je zastaralni rok podaljšal na pet let, a to na primer Balkanski bojevnik ni vplivalo, so še navedli pri Večeru.

