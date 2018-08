Pet zanimivih dejstev o vinu

Vino je pijača, ki ima veliko ljubiteljev. Številne raziskave kažejo, da ima kozarček rdečega vina ob kosilu blagodejni učinek na nas, saj pomaga pri boljši prebavi, slabokrvnosti in pripomore k bolj zdravemu ožilju. Obstaja pa tudi nekaj zanimivih dejstev o žlahtni kapljici, ki jih morda do zdaj še niste vedeli.

1. Nekoč vino rezervirano le za moške

V antičnem Rimu so naravnost oboževali to žlahtno pijačo in so jo pogosto 'bogatili' tudi s kakšnimi dodatki. Tako so v steklenice vina dodajali čebulo, česen, celo fermentirano ribo in absint. So si pa lahko na začetku vino privoščili le moški, pa še to komaj po 35. letu starosti, medtem ko je bilo vino v zgodnjem antičnem Rimu za ženske zakonsko prepovedano. Kršitev se je lahko kaznovala celo s smrtno kaznijo.

Kozarec z vinom se pravilno drži za pecelj.

2. Nekateri se vina bojijo

Ne le, da ga ne marajo piti in da mogoče raje posežejo po žganju, nekateri se menda vina prav zares bojijo. Gre za redko motnjo, ki je dobila tudi strokovno poimenovanje - fobija pred vinom se imenuje oenofobija.

3. Kozarec z vinom se drži za pecelj

Rdeče vino se streže v večjih in bolj zaobljenih kozarcih, belo pa v manjših in ožjih. A v obeh primerih je treba kozarec pravilno držati, to je za pecelj. Tako se vam vino ne bo preveč zagrelo, pa še žlahtne kapljice ne bo treba gledati skozi umazano steklo.

Vino se zadnja leta uporablja tudi v lepotne in sprostitvene namene. Foto: Thinkstock

4. Največ hrasta plutovca za zamaške raste na Portugalskem in v Španiji

Plutovinaste zamaške za vino pridobivajo iz hrasta plutovca, katerega gozdovi se razprostirajo na kar 2,2 milijona hektarjih po vsem svetu. A daleč največ hrasta plutovca raste na Portugalskem in v Španiji. Pluta se pridobiva iz lubja debla in debelih vej. Kar je neverjetno pri hrastu plutovcu, pa je to, da se približno 10 let po tem, ko se deblo in veje olupijo, lubje samo obnovi in je znova nared za "žetev".

5. Vino tudi pomembna sestavina wellnessa

Vino se tako v tujini kot tudi pri nas ne uporablja le za pitje in v kuhi, temveč tudi za nego kože in razvajanje. Tako že številne toplice in kozmetični saloni ponujajo vinske kopeli, vinski piling in še kaj, kjer ravno vino predstavlja glavno sestavino.