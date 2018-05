Slovenca, ki na Hrvaškem z vinom in oljem združujeta Istro

Gorenjska podjetnika sta iz neobdelanega, z makijo zaraščenega zemljišča v Istri, streljaj od Piranskega zaliva, v nekaj letih ustvarila idiličen kraj z oljkami, vinsko trto in sadnim drevjem. Tako sta Slovenca na hrvaškem posestvu z italijanskim imenom pravzaprav postala sinonim za Istro, kakršna bi bila, če je ne bi razdruževale meje.

Če se količkaj mudite po slovenskih gostilnah, ste v zadnjem času zagotovo opazili oljčno olje ali pa vino Monte Rosso. To italijansko ime nosi posestvo v hrvaški Istri, katerega lastnika sta slovenska podjetnika Uroš Gorjanc in Davor Dubokovič. Njun podvig pri vasi Crveni Vrh nedaleč od Savudrije, od koder se pogled razlega na Piranski zaliv, je že od samega začetka zaznamovan s prepletanjem Slovenije, Hrvaške in Italije.

Priložnost, ki je nista hotela zamuditi

Začelo se je pred kakšnim desetletjem, ko se je Hrvaška odločila v dolgoročen in zelo ugoden najem oddati kmetijska, a neobdelana zemljišča, vse v želji, da bi zaraščene površine spet zaživele in obrodile. Najemnine so namenoma postavili na minimalno raven, edini pogoj pa je bil, da najemnik površino v dveh letih kultivira.

Foto: Ana Kovač

Tako sta Dubokovič in Gorjanc, poslovna partnerja v podjetju Olma, v 50-letni najem vzela 45 hektarjev pri Crvenem Vrhu, pa čeprav nihče od njiju ni imel izkušenj s kmetijstvom. "Lahko bi si kupila jadrnico ali vikend na morju, a nama ni bilo do tega, to so neproduktivna sredstva," je tvegano odločitev pojasnil Gorjanc, "raje sva sprejela ta izziv."

Foto: Ana Kovač

Poslovneža se ne sprenevedata, da bi bil Monte Rosso le "nekaj za dušo", ampak je to nedvomno tudi posel, s katerim želita ustvarjati prihodke. Zato sta se ga od začetka lotila resno, ustanovila podjetje in zaposlila ljudi, predvsem pa za vsako delo, ki ga sama ne obvladata, poiskala strokovno pomoč.

45 hektarjev neprehodne makije

Začetki so bili težaški, vseh 45 hektarjev je bilo popolnoma zaraščenih z makijo. "Eno leto smo jo izsekavali, odstranjevali skale in kamenje, pa frezali, to je bilo nepredstavljivo," se je ob kozarcu malvazije na razgledni točki nad posestvom spomnil Gorjanc. "Polomili smo kar nekaj traktorjev in frez, a na koncu nam je uspelo."

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Od oljk do trte in sadnega drevja

Sprva so nameravali zasaditi le oljke, potem pa je posestvo samo določilo, da imena Monte Rosso ne bo nosilo le olje. "Del posestva je kraško polje, ki ga pozimi tudi poplavi in s katerega se po pobočjih do določene višine dviga vlaga. Tukajšnji domačini so nama pojasnili, da na bolj vlažnih območjih oljke ne bodo uspevale," je povedal Gorjanc.

Tako je padla odločitev in na Monte Rossu, ki so ga do zdaj povečali že na 65 hektarjev, rastejo tudi mandljevci, figovci, češnje, kakiji in orehi, predvsem pa vinska trta. Prva je bila malvazija, prvo vino Istre, pa čeprav pred desetimi leti to ni bila tako očitna odločitev kot zdaj, ko ima Istra že vrsto odličnih pridelovalcev in odličnih malvazij.

Ob oljkah in trti so na posestvu tudi češnje ... Foto: Ana Kovač

... in mandljevci. Foto: Ana Kovač

Grozdje zraste na Hrvaškem, vino pa nastane v Italiji

Osnoven cilj je bil: ponuditi dobro malvazijo za solidno ceno. Ker pa ne Gorjanc ne Dubokovič nista vinarja, sta na Monte Rossu obdržala le vinogradniški del, medtem ko je za pridelavo vina zadolžen znani vinar Edi Kante, zamejec iz vasi Praprot na tržaškem Krasu. Tako je s sodelovanjem, ki ga v naših krajih sicer nismo vajeni, v uveljavljenih vinskih regijah pa ni nič neobičajnega, v Monte Rosso vstopila tudi Italija.

Foto: Ana Kovač

Prva je na trg prišla malvazija letnika 2015, pred kratkim so predstavili letnik 2017 - njihova vina so sveža, pripravljena, da jih spijete takoj. Letos so predstavili penečo malvazijo Monteclassico, pridelujejo pa tudi rdeče vino Nero.

Nero ni teran, ki ga je v zadnjem času čisto preveč obremenila politika, ampak ga pridelujejo iz sorte montepulciano d'Abruzzo, rdeče sorte iz italijanske dežele Abruci, ki se na Monte Rossu počuti zelo dobro.

Foto: Dean Dubokovič

Če nimaš nagrad z ocenjevanj, olja v tujini ne boš prodal

Olje so po drugi strani na trg poslali že leto ali dve pred prvim vinom, do zdaj pa z njim zabeležili vrsto uspehov na mednarodnih ocenjevanjih. Redno se uvrščajo v sloviti vodnik Flos Olei in osvajajo zlate medalje - lanski, najnovejši letnik jih je do zdaj pobral na ocenjevanjih v Cordobi, New Yorku, Tokiu in na Hvaru.

"Pri oljčnem olju so nagrade zelo pomembne," je pojasnil Gorjanc, "pravzaprav so nujne. Če jih nimaš, če nisi v vodniku Flos Olei, te ne bo pogledal noben distributer. In ne gre za to, da nagrado dobiš enkrat, dobivati jih moraš vsako leto."

Na Monte Rossu je z oljkami zasajenih kar 40 hektarjev, ko bodo dosegle polno rodnost, nameravajo pridelati okoli 30 tisoč litrov olja na leto. Foto: Ana Kovač

Istra - ena pokrajina, ki združuje tri narode

Ob pogledu na Piranski zaliv pogovor seveda slej ko prej zaide k medsosedskim odnosom. Kako nanju gledajo sosedje? "Dobro se razumemo, nihče nama ne meče polen pod noge," je zatrdil Gorjanc. "Midva želiva Istro združevati, to ne nazadnje počne naše vino: sva Slovenca s posestvom na Hrvaškem, kjer raste grozdje, vino pa je pridelano v Italiji."