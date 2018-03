Konoba Nono: istrska gostilna, polna Slovencev

Foto: Miha First

Odkar gostilne na Hrvaškem ocenjuje kulinarični vodnik Michelin, je jasno, da je hrvaška kuhinja postala veliko pomembnejša, verjetno tudi od naše, pa naj se to še tako žalostno sliši. Predvsem hrvaški del Istre, ki so ga Slovenci, resnici na ljubo, odkrili že pred kakimi desetimi, petnajstimi leti, se lahko pohvali s kopico gostiln, ki jih Francozi omenjajo v vodniku. S tem so same po sebi postale turistična središča, pa naj gre za konobe, restavracije ali turistične kmetije ... Od San Rocca do Buščine, če malce primerjamo.

V večini gostiln ob meji v Istri, ki jih je ocenil Michelin, je naša odprava že malicala, ocene najdete v naši aplikaciji, ko pa so se pojavili prvi letošnji pomladanski žarki, smo odrinili h konobi Nono. In na koncu ugotovili, da v predmestju Umaga malicajo predvsem Slovenci in Italijani, tako da ima Nono jedilne liste v vseh treh jezikih Istre.

Konoba Nono

Umaška 35, Petrovija, 52470 Umag

Telefon: +385 52 740 160

Nono predvsem stavi na družine, zato imajo za hišo velik prostor, razdeljen na otroško igrišče in kmetijo oziroma majhen živalski vrt z osli, kokošmi, kozami in ovcami.

Zunaj je verjetno zelo veselo, ko se temperature dvignejo, ob našem obisku pa sta v hiši še vedno gorela dva velika kamina, ki sta služila tudi kot žar za nekatere jedi. Pri Nonu se držijo scenosleda pravoverne moderne istrske ponudbe in le redko zaidejo v ponudbo za nezahtevne, čeprav je seveda res, da fuži, boškarin in istrski pršut že sicer niso zelo drugačni od klasične nedeljske kuhinje naših krajev.

Kaj je torej ta istrska ponudba? Hiter pregled: boškarinov karpačo, istrski pršut, domači siri, školjke na buzari, škampi in tun, hobotnica, bakalar, pa fuži, pljukanci in njoki, morska rižota, istrske klobase, biftki, kotleti in svinjska rebrca, da o prvih divjih špargljih, ki so ravno prispeli v kuhinjo, niti ne govorimo.

Morda je v jedilnici zaradi kaminov nekoliko preveč zadimljeno in morda je pri mizah skoraj pretemno, je pa zato solidna hišna peneča malvazija iz bližnje kleti Fiore, ki stane manj kot 3 evre za kozarec. Ob najbolj znanih istrskih vinarjih (Arman, Veralda, Kabola, Coronica, Cuj, Peršurić, Degrassi, Kozlović, Prelac, Benvenuti, Radovan, Roxanich, Clai, Saints Hills, Meneghetti, Laguna, Cattunar) se najdejo tudi naši Klenar, Jazbec in Movia, nekaj šampanjcev, iz drugih delov Hrvaške pa Korak, Krauthaker, Plenković in Korta Katarina.

Po penečem vinu smo ob prvih jedeh pili Cujevo malvazijo, nato pa Armanov teran, ob tem naj poudarimo, da ima malo gostiln hišna vina na takšni ravni. A pustimo opoj in povejmo, da smo se najprej lotili solate rakovice, ki ji priložijo omako iz iker iste živali, zraven je prispel kruh, ki ga premazanega z oljčnim oljem popečejo v kaminu.

Solata rakovice

Naročili smo še veliko desko lokalnih mesnin, največ je bilo istrskega pršuta, sodelovali sta istrska klobasa in panceta, tam so bili še olive, paradižnik, skoraj sladka pasirana skuta in feferoni.

Narezek istrskih mesnin

Začetek je bil perfekten, a pravo istrsko konobo prepoznate po bobičih. Pri Nonu to jed skuhajo tako, da je v njej celo več korenja kot koruze, po drugi strani pa so jo radodarno obogatili še s klobaso in dimljeno panceto. Nasitna čorba, bi lahko rekli in jo toplo priporočili. Celo bolj kot fuže s tartufi, ki se jim je poznal neprimeren letni čas, kar je, to je treba priznati, naša krivda. Zato pa nismo zgrešili z divjimi šparglji, ki so jih pri mizi priporočili s škampi in jih zmešali z rezanci.

Rezanci z divjimi šparglji in škampi

Cujevo malvazijo je zamenjal Armanov teran, omizje pa je čakalo na boškarinov ramstek. Meso, ki ga spečejo kar v kaminu, je bilo nekoliko presuho, pravzaprav ga je zasenčila priloga v obliki sijajne dušene zelenjave, nekakšnega džuveča, vse skupaj pa niti ni bilo preveč nasitno. Kljub temu, da smo do te faze pojedli že kar precej.

Glavno jed je prispeval boškarin, avtohtono istrsko govedo

Pri sladicah igrajo na priljubljene hišne recepte. Ingver v čokoladi, hišna torta s figami in skuto, domač jabolčni zavitek. Za torto in zavitek ni dvoma, gre za izvrstni sladici, ingver pa smo preskočili, zato je ostalo še nekaj prostora za bisko, ki smo ji dali prednost pred travarico in teranovim likerjem, ki so ga poimenovali teranino.

Hišna torta s skuto in "pijanimi" suhimi figami

Povzetek

Istrska konoba, kakršnih je v bližini meje kar precej. Za družine imajo veliko igrišče in majhen živalski vrt, na mizo pa nosijo istrski pršut, fuže, tartufe, bobiče, v sezoni tudi šparglje. Skratka tisto, kar ima naša publika najraje. S seboj imejte kakšnih 20 evrov za osebo, s pijačo bo seveda nekaj dražje.

Nono ima solidno vinsko karto, na kateri so vsi istrski vinarji iz Hrvaške. Nekaj kapljic je slovenskih, imajo šampanjce, nekaj slavonskih in nekaj dalmatinskih vin.

Ocena

