Vrnitev slavnega nesrečnika, ki je milijone vrgel v smeti

Britanec James Howells je lastnik bogastva v vrednosti okrog pol milijarde evrov, ki je že več kot desetletje zakopan pod še vedno naraščajočim kupom odpadkov. Gre za računalniški disk s ključem do več tisoč bitcoinov, ki ga je leta 2013 pomotoma odvrgel v smeti. Ker mu zaradi okoljevarstvenih skrbi ne dovolijo zapreči bagrov, s katerimi bi prekopal smetišče in poskusil najti nesrečno izgubljeni disk, Howells po tem, ko se je za več let umaknil iz javnega življenja, zdaj toži lokalne oblasti in zahteva odškodnino v približni vrednosti vseh izgubljenih bitcoinov.

Bil je eden prvih, ki so rudarili bitcoin

James Howells je bil med prvimi na svetu, ki jih je leta 2009 začela zanimati takrat čisto nova digitalna valuta bitcoin. S posebnim programom, ki je reševal matematične probleme, je Howells bitcoine začel kopičiti v t. i. digitalni denarnici na svojem računalniku. To je bilo takrat še mogoče, saj za bitcoin ni vedel še skoraj nihče, imel je skoraj nično vrednost, na razpolago pa jih je bilo še zelo veliko.

Britanec je imel že več kot 7.500 bitcoinov, a je kriptovaluto nato prenehal rudariti, ker se je njegovo dekle začelo pritoževati, da je računalnik zaradi stalnega reševanja matematičnih enačb, s čimer so nastajali novi bitcoini, prevroč in preglasen.

Leta 2010 je Howells po prenosniku nato polil pijačo. Ker je tako ali tako imel namen kupiti novega, je sklenil, da ga bo porabil za nadomestne dele, če jih bo kdaj mogoče potreboval. Razstavil ga je in komponente, za katere je menil, da so še uporabne, pospravil v predal.

Bogastvo je vrgel v smeti

Leta 2013 je Howells pospravljal stanovanje in se odločil, da bo večino starih računalniških komponent vrgel v smeti. Tudi trdi disk, ključ do njegovih bitcoinov.

James Howells je za medije pozneje pojasnil, da je med pospravljanjem podstrešja vedel, da ima na enem od zavrženih trdih diskov bitcoine, ni pa vedel natanko, na katerem. Tega ni preveril, temveč se je odločil, da v smeti vrže tistega, za katerega je menil, da ne vsebuje digitalne denarnice z bitcoini. Kot je ugotovil nekaj mesecev pozneje, se je zelo zmotil. Foto: Shutterstock

Novembra 2013 se je nato odpeljal do smetišča v bližini mesta Newport v Walesu v Veliki Britaniji, kamor so komunalci iz njegovega kraja odvažali odpadke. Tisti mesec je namreč veliko medijev poročalo o tem, da je bitcoin podiral cenovne rekorde, Howells pa se je ob poslušanju poročil in branju novic spomnil, da je imel na disku, ki ga je vrgel stran, šifrirne ključe za dostop do svojih več kot 7.500 bitcoinov. Konec novembra 2013 bi bil že milijonar, vrednost njegovih bitcoinov bi presegala 7,5 milijona evrov.

Howellsova iskalna akcija je bila veliko prepozna. Na smetišču so mu pojasnili, da je njegov disk pod več kot meter debelo plastjo različnih smeti zakopan nekje na območju, velikem kot nogometno igrišče.

Ko je Howells 27. novembra 2013 prek Twitterja, zdaj družbenega omrežja X, zagnal kampanjo za pomoč pri reševanju izgubljenih bitcoinov, se je njegova zgodba znašla na naslovnicah nekaterih največjih svetovnih medijev, kot so The Guardian, BBC, Forbes, CNN.

Po tem, ko je Howells svojo zgodbo o izgubljenem trdem disku z bitcoini leta 2013 zaupal britanskim medijem, je smetišče v Newportu dobilo ogromno nepovabljenih obiskovalcev, ki so predvsem ponoči iskali Howellsov digitalni zaklad. (Fotografija je simbolična). Foto: Shutterstock

Howells se je nato z britanskimi oblastmi o morebitnem prekopu smetišča pregovarjal in jim deset odstotkov vseh bitcoinov, če jih najdejo, ponujal vse do decembra 2017. Takrat so mu to vendarle dokončno prepovedali, ker bi takšen poseg v več kot 200 tisoč ton odpadkov, ki so se do takrat nabrali nad njegovim trdim diskom, preveč ogrozil okolje.

Ker mu ne dovolijo kopati, toži občino

A sage s Howellsovimi bitcoini s tem še ni bilo konec. 39-letni Britanec je pred nekaj dnevi oznanil (vir), da je vložil tožbo zoper občinski svet v Newportu v Walesu. Od mesta zahteva 592 milijonov evrov odškodnine.

Howells se je leta 2018, leto dni po tem, ko so mu oblasti v Newportu prepovedale izkop na smetišču, skoraj povsem umaknil iz javnega življenja. S Twitterja, ki je bilo edino družabno omrežje, kjer je bil še aktiven, je izbrisal vse objave. Prenehal se je tudi pojavljati v medijih in zavračal intervjuje oziroma je zanje zahteval plačilo 250 ameriških dolarjev (225 evrov) v kriptovalutah. Foto: Twitter - Voranc

Gre za skupno vrednost vseh njegovih bitcoinov – zdaj trdi, da jih ima več kot osem tisoč in ne le 7.500 – v obdobju, ko je bitcoin dosegel absolutni cenovni rekord in za krajši čas prečkal mejo 73 tisoč dolarjev oziroma se približal 67 tisoč evrom. To se je zgodilo marca letos.

Kot je Howells povedal za medij WalesOnline, ne pričakuje, da bo s tožbo od občine dejansko izterjal denar, saj ga občina toliko niti približno nima. S tožbo želi občinski svet pravzaprav prepričati, naj mu vendarle dovolijo prekopati smetišče, s čimer bi se izognili sodni bitki.

Howells zatrjuje, da je ekipa strokovnjakov, ki bi izvedla dela na odlagališču odpadkov, že pripravljena in da bi vrednost celotnega posega znašala okrog dvanajst milijonov evrov, a občini za to ne bi bilo treba plačati niti centa. Občini v primeru najdbe še vedno ponuja deset odstotkov vseh bitcoinov. "Trenutno so vredni okrog 45 milijonov evrov, čez leta pa bodo morda na stotine milijonov evrov," je dejal.

Bitcoin je v zadnjem mesecu dni znova vstopil v obdobje rasti. Pridobil je okrog 14 odstotkov vrednosti in trenutno ždi tik pod 62 tisoč evri, kar ni zelo daleč od absolutnega cenovnega rekorda. Foto: Shutterstock

"Če bi se občinski svet z mano dogovoril že leta 2013, bi bil ta kraj (Newport, op. p.) danes Las Vegas. Bi bil kot Dubaj," je za medij še dejal Howells, še vedno trdno prepričan, da lahko po vseh teh letih najde izgubljeni trdi disk in da ta še vedno deluje.