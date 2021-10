Mamo zažgal, ker mu je vzela "njegovo" cigareto

Znane so nove podrobnosti okrutnega umora v Splitu, kjer je 39-letni moški preteklo soboto zažgal svojo 60 let staro mamo, njeno truplo pa so našli v kopalni kadi. Potem ko mu je mama vzela cigareto, ji je sin zažgal lase, zaradi padca pa se je kasneje utopila v lastni kadi.

Truplo 60-letne ženske so splitski policisti v nedeljo našli v kopalnici stanovanja, kjer se je zgodila tragedija. Prve informacije so nakazovale, da je bila vzrok smrti nasilna utopitev. A kriminalistom je bilo nenavadno, da je bil sprednji del telesa prekrit z opeklinami in praktično zoglenel.

Osumljenca, starejšega od dveh sinov pokojne ženske, so aretirali v ponedeljek in ga tudi zaslišali.

Besen, ker mu je vzela cigareto

Po poročanju Slobodne Dalmacije sta mama in sin v soboto zvečer gledala televizijo. V nekem trenutku je mama iz sinove škatlice vzela cigareto in odšla v kopalnico, da bi jo tam pokadila.

Šestdesetletnica se je, ko je zaslišala v kopalnico vstopiti sina, obrnila k njemu, ta pa ji je v besu zažgal lase in oblačila. Ženska je od šoka padla v kopalno kad, kamor je sin natočil vodo, nato pa odšel v posteljo.

Izsledki obdukcije so razkrili, da je bila vzrok smrti utopitev.

Po dejanju odšel uživat v kajenju

Policistom so bližnji sosedje še povedali, da so sina videli v nedeljo zjutraj okoli 7. ure, ko je zapustil stanovanje in odšel v bližnji bar, kjer je užival v kajenju. Nato se je vrnil v stanovanje ter sam poklical policijo in reševalce. 39-letnik je imel duševne težave že v preteklosti, ni pa znano, ali se je zaradi njih že kdaj zdravil.