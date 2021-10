Zažgal je svojo mamo in jo vrgel v kad

Kako in kdaj je umrla 60-letna ženska, bo znano šele po temeljiti preiskavi in obdukciji.

Foto: Guliverimage

Split pretresa grozljiv zločin 39-letnega moškega, ki je osumljen, da je zažgal svojo mamo, truplo pa vrgel v kopalno kad. Splitski policisti so osumljenca, starejšega od dveh sinov pokojne ženske, v ponedeljek že aretirali in ga tudi zaslišali.

CURE DETALJI POSEBNO OKRUTNOG UBOJSTVA U SPLITU: Zapalio majku i bacio je u kadu s vodom! Uhićen je stariji sin! https://t.co/BRIf4XawGd — Dnevno.hr (@portaldnevno) October 4, 2021

"Obvestili so nas, da so v stanovanju na območju Splita našli truplo ženske. Na kraj so odšli policisti, o dogodku pa obvestili tudi okrožno državno tožilstvo v Splitu. Truplo bodo odpeljali na oddelek za patologijo, kjer bodo opravili obdukcijo. Izvedli bomo preiskavo, da bi ugotovili vsa dejstva in okoliščine dogodka," so po poročanju Jutarnjega lista v nedeljo sporočili iz splitske policije.

Po sicer neuradnih informacijah Slobodne Dalmacije so splitski policisti v ponedeljek popoldne zaslišali 39-letnega moškega, starejšega od dveh sinov pokojne 60-letne mame. Mlajši sin ni med osumljenci, saj je trenutno v zaporu zaradi nasilja v družini. 39-letnika bremeni kazenska ovadba zaradi umora na posebej krut način.

Čudne okoliščine, truplo je delno zoglenelo

"Na truplu smo ugotovili elemente kaznivega dejanja, zato smo aretirali eno osebo, zoper katero teče kazenska preiskava zaradi suma storitve kaznivega dejanja na krut način," so sporočili policisti.

Truplo ženske so našli v kopalnici in prve informacije so nakazovale, da je bil vzrok smrti utopitev. A kriminalistom je bilo nenavadno, da so truplo 60-letne ženske našli v kadi, sprednji del telesa pa je bil prekrit z opeklinami in je bil praktično zoglenel. Prizor za namestnico okrožne državne tožilke Julijano Stipišić in patologinjo ter sodno izvedenko Marijo Definis Gojanović ni bil prav nič prijeten.

Sin se sumnjiči da je zapalio majku i bacio tijelo u kadu, bit će priveden uz prijavu za teško ubojstvohttps://t.co/F8DmNAYxjS pic.twitter.com/RrUvb6DbRo — Jutarnji List (@jutarnjihr) October 4, 2021

Imel je duševne težave

Vzrok smrti še preiskujejo, saj ni povsem jasno, ali je sin mamo zažgal ponesreči in jo skušal pogasiti v kopalni kadi ali pa je bil razlog za umor drugačen in je osumljeni skušal prikriti posledice kaznivega dejanja.

Iz splitske policije so še sporočili, da ima 39-letni sin pokojne duševne težave, ni pa znano, ali se je zaradi njih že kdaj zdravil.