Odkrili truplo ženske, ki je umrla nasilne smrti

Malo pred 6. uro zjutraj so v stanovanjski hiši na območju Slovenske Bistrice našli mrtvo žensko. Prve ugotovitve policistov kažejo, da je ta umrla nasilne smrti. Po poročanju Večera policisti nasilno smrt ženske obravnavajo na območju občine Oplotnica, po neuradnih informacijah pa naj bi bila ženska zabodena.

Policisti in kriminalisti pod vodstvom dežurnega preiskovalnega sodnika in v navzočnosti dežurnega državnega tožilca opravljajo ogled kraja najdbe trupla. Ker je kriminalistična preiskava šele v začetni fazi, več informacij za zdaj ni znanih, so sporočili z mariborske policijske uprave.