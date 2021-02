Pretep v prestolnici: na bencinskem servisu fizično obračunali dve skupini

Na Celovški cesti v Ljubljani je v ponedeljek zvečer prišlo do spora dveh skupin, v katerih je bilo štiri oziroma pet ljudi, kasneje pa je prišlo do pretepa. Pri tem sta bila dva človeka lažje poškodovana, obema pa so nudili zdravniško pomoč v ljubljanskem kliničnem centru, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Udeleženci so v pretepu uporabljali nevarne predmete, ki so jih našli na kraju. Škoda je nastala na objektu in artiklih bencinskega servisa ter na osebnem vozilu, ki je v lasti udeleženca pretepa. Policisti trenutno še zbirajo obvestila zaradi suma nasilništva in poškodovanja tuje lastnine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.