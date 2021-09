Anglijo pretresa grozljiv umor

V krutem umoru v Angliji so bile v noči na nedeljo v hiši v kraju Killamarshu blizu Derbyshira ubite štiri osebe, med njimi mama Terri Harris, njena hčerka Lacey Bennett in sin John Paul Bennett ter Laceyjina prijateljica Connie Gent. Policija je sporočila, da je glavni osumljenec zdajšnji fant Harrisove Damien Bendall.

Dad sobs 'why' as daughter 'murdered' at sleepover with two friends and mum https://t.co/tYrnZJmVrp — The Sun (@TheSun) September 21, 2021

Jason Bennett, nekdanji partner Harrisove in oče njunih umorjenih otrok, je povedal, da je zlomljen in raztreščen na tisoč koščkov. Podobno se je odzval tudi Charlie Gent, oče pokojne Connie Gent, ki je v solzah delil tudi videoposnetek svoje hčerke in partnerice, ko so bili še skupaj. Harriosonova naj bi bila tudi noseča.

Motiv za dejanje za zdaj še ni znan.

Osumljen zdajšnji partner Harrisonove

31-letnega Damiena Bendalla so že pridržali, saj je glavni osumljenec umora, za katerega je policija izvedela ob 7.30 v nedeljo zjutraj.

Hundreds gathered for a vigil in Killamarsh on Monday evening to pay tribute to the three children and woman found dead at a house on the outskirts of Sheffield https://t.co/DA9xLZ6Fo1 pic.twitter.com/7qY6uGXUME — ITV News (@itvnews) September 20, 2021

Skupnost žaluje, očeta se z objavami na omrežjih spominjata svojih otrok

Na stotine ljudi se je v ponedeljek zbralo v parku Baker na ganljivi slovesnosti. Oče pokojnih otrok Jason Bennett je delil ganljiv videoposnetek in ob njem v spominu na sina zapisal: "Moje srce in duša mojega življenja. Prinesel si mi toliko smeha v moj vsakdan. Želim si, da bi vaju obvaroval pred nevarnostmi in vama povedal, da bo vse v redu. Ampak zdaj moram trpeti najhujšo nočno moro, ki jo lahko doživi oče."

V drugem videoposnetku, v katerem njegova hčerka hodi po gozdu, pa je njej v spomin zapisal: "Si punčica mojega očesa in užival sem, ko sem te spremljal, kako odraščaš v lepo in skrbno mlado damo. Toliko let je bilo še pred nami. Nekega dne se bomo spet srečali. Samo moja otroka lahko zacelita to rano."