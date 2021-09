Številke iz Švice: Četrti val močno prizadel necepljene migrante

V Švici je Agencija za javno zdravje potrdila številke, ki kažejo veliko povečanje covidnih pacientov, ki se zdravijo v švicarskih bolnišnicah, njihovo število pa se je zelo povečalo po poletnih počitnicah. Večinoma so bili prizadeti tisti, ki so se vrnili iz področja Balkana.

V Bernu so številke pokazale, da je velik delež vseh tistih, ki jih je najbolj prizadel četrti val okužb, migrantov. V sredini septembra je bilo za covid-19 na bolnišničnih oddelkih zdravljenih več kot pol ljudi, ki imajo tuje državljanstvo. Tistih, k imajo stalno prebivališče v Švici, je bilo le 16,6 odstotkov, pišejo na švicarskem spletnem portalu Berner Zeitung.

V četrtem valu največ okužb med migranti

Velika skrb je tudi majhna precepljenost tujih državljanov, kar se kaže tudi v primerjavi z okužbami iz predhodnih valov. Od začetka pandemije je bilo nešvicarskih pacientov le okrog četrtino. Zdaj pa se je ta odstotek močno povečal, saj se je v bernskem kantonu število hospitaliziranih tujcev več kot podvojilo.

V bernskem kantonu so tako potrdili, da so tujci in popotniki postali bolj ranljivi in so se lažje okužili med počitnicami. Samo v tem kantonu je bilo od konca julija do konca avgusta potrjenih 4.700 primerov.

Med poletnimi počitnicami porast okužb

Potrdili so, da je bilo več kot pol teh primerov povezanih z ljudmi, ki imajo migrantsko ozadje, ali pa imajo dvojno državljanstvo, bodisi švicarsko in še drugo. Večina prizadetih oseb s covidom prihaja iz jugovzhodne Evrope ali pa iz arabskih držav, je potrdil Direktorat za zdravje kantona Bern (GSI). V teh državah je bil tudi v juliju in med poletnimi počitnicami velik porast okužb in novih primerov.